Festa giallonera KEY

Grazie alla vittoria per 3-0 sull'Holstein Kiel e la contemporanea sconfitta del Friburgo per 3-1 in casa contro l'Eintracht Francoforte, il Borussia Dortmund si è issato al quarto posto della Bundesliga, garantendosi un posto alla prossima Champions League.

Swisstxt

Lo spareggio lo giocherà l'Heidenheim.