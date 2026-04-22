Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista

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«Non perdete mai la speranza» Sopravvissuto al rogo di Capodanno, Dos Santos firma il primo contratto da professionista

Jan Arnet

22.4.2026

Tahirys Dos Santos firma il suo contratto con l'FC Metz.
Tahirys Dos Santos firma il suo contratto con l'FC Metz.
x/FCMetz

Tahirys Dos Santos è sopravvissuto al disastro dell'incendio a Crans-Montana la notte di Capodanno, nonostante abbia riportato gravi ustioni. Il 19enne ha ora firmato il suo primo contratto da professionista in Ligue 1.

Jan Arnet

22.04.2026, 08:22

22.04.2026, 08:41

Il difensore francese stava festeggiando il nuovo anno nel bar «Le Constellation» quando si è verificato il disastro. È uno dei sopravvissuti, ma ha riportato gravi ferite. Circa un terzo del suo corpo è stato bruciato.

Dos Santos è stato inizialmente curato in una clinica specializzata di Stoccarda e successivamente è stato trasferito nella sua città natale, Metz. Lì ha lottato per riprendersi, passo dopo passo.

Ora la sua perseveranza sta dando i suoi frutti: il talentuoso calciatore ha firmato il suo primo contratto da professionista con l'FC Metz fino a giugno 2027. Il club di fondo classifica della Ligue 1 ha dato l'annuncio lunedì.

Le condizioni migliorano. Anche un calciatore ferito a Crans-Montana: è ustionato sul 30% del corpo

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Un momento dal significato speciale

«Questo è il culmine di molti anni di duro lavoro, sacrificio e determinazione per realizzare il mio sogno d'infanzia», ha dichiarato il 19enne in un comunicato stampa.

«Questo momento ha un significato molto speciale dopo i difficili mesi trascorsi in ospedale. Questa prova mi ha reso più forte e mi ha insegnato a non mollare mai».

«Mi sono visto morire». Accoglienza commovente all'FC Metz per Tahirys Dos Santos, sopravvissuto a Crans-Montana

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Il giovane ringrazia i genitori per il loro sostegno ed esprime il suo appoggio alle altre vittime del Capodanno a Crans-Montana che stanno ancora subendone le conseguenze: «Non perdete mai la speranza».

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