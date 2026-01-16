  1. Clienti privati
Calcio Doumbia rescinde con il Lugano, Koutsias fuori dai convocati dopo la lite con Behrens

Swisstxt

16.1.2026 - 15:18

Doumbia lascia i bianconeri.
Doumbia lascia i bianconeri.
KEYSTONE

Nella conferenza stampa della vigilia della sfida del Lugano a Lucerna la società bianconera ha comunicato che Doumbia ha chiesto e ottenuto la rescissione del contratto.

SwissTXT

16.01.2026, 15:18

16.01.2026, 18:37

«Abbiamo solo una partita a settimana, numericamente sono contento così – ha dichiarato mister Croci-Torti – con più di 20 giocatori ce ne sarebbero troppi che non sarebbero contenti».

Per quanto riguarda la situazione tra Behrens e Koutsias, solo il tedesco sarà a disposizione sabato alla swissporarena. Il greco invece si è allenato a parte per staccare un po' e tornerà in gruppo lunedì.

In panchina si rivedrà Von Ballmoos che non è però ancora nella condizione di contendere il posto da titolare a Saipi.

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

Roger Federer dà spettacolo davanti a 15’000 spettatori

A Melbourne, in allenamento con Casper Ruud, Roger Federer dimostra di non aver perso nulla in fatto di eleganza in campo.

16.01.2026

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

Cerimonia commemorativa emozionante con le stelle dello sci e un minuto di silenzio a Sion

15.01.2026

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Super League | 19° turno | stagione 25/26

14.01.2026

