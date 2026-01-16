Doumbia lascia i bianconeri. KEYSTONE

Nella conferenza stampa della vigilia della sfida del Lugano a Lucerna la società bianconera ha comunicato che Doumbia ha chiesto e ottenuto la rescissione del contratto.

SwissTXT Swisstxt

«Abbiamo solo una partita a settimana, numericamente sono contento così – ha dichiarato mister Croci-Torti – con più di 20 giocatori ce ne sarebbero troppi che non sarebbero contenti».

Per quanto riguarda la situazione tra Behrens e Koutsias, solo il tedesco sarà a disposizione sabato alla swissporarena. Il greco invece si è allenato a parte per staccare un po' e tornerà in gruppo lunedì.

In panchina si rivedrà Von Ballmoos che non è però ancora nella condizione di contendere il posto da titolare a Saipi.