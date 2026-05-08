Concentrato

Per la penultima partita della storia in quel di Cornaredo, il Lugano ospiterà il San Gallo in una lotta diretta che vale l'Europa.

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I bianconeri hanno sempre faticato con i biancoverdi ultimamente e Croci-Torti sa cosa serve: «Dovremo avere più fame di loro».

Il San Gallo avrà forse la testa anche alla finale di Coppa? «Sicuramente qualche pensiero ce l’hanno, ma non possono permettersi di speculare».

Al centro di diverse voci di mercato, Mattia Zanotti ha così commentato: «Io per ora sono concentrato sul campo, certo le attenzioni fanno piacere ma non ci sono pensieri a riguardo».