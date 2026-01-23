Mattia Croci-Torti freshfocus

È un Mattia Croci-Torti molto concentrato quello che guarda alla sfida di sabato col fanalino di coda Winterthur.

«Loro sono bravi a occupare gli spazi, per noi sarà importante riuscire a segnare per primi. Le ultime partite contro le squadre di Rahmen le abbiamo sempre risolte solo nel finale», ha detto il ticinese.

A Cornaredo dovrebbero, salvo imprevisti, scendere in campo gli stessi effettivi che bene avevano fatto a Lucerna, ma ci sarà a disposizione anche Koutsias.

Il Crus ha affermato che per lui il caso è chiuso e che il greco ha ancora la medesima fame di reti.