Super League In vista della sfida contro il Winterthur, Croci-Torti: «Dovremo segnare per primi»

Swisstxt

23.1.2026 - 14:59

Mattia Croci-Torti
Mattia Croci-Torti
freshfocus

È un Mattia Croci-Torti molto concentrato quello che guarda alla sfida di sabato col fanalino di coda Winterthur.

SwissTXT

23.01.2026, 14:59

23.01.2026, 15:05

«Loro sono bravi a occupare gli spazi, per noi sarà importante riuscire a segnare per primi. Le ultime partite contro le squadre di Rahmen le abbiamo sempre risolte solo nel finale», ha detto il ticinese.

A Cornaredo dovrebbero, salvo imprevisti, scendere in campo gli stessi effettivi che bene avevano fatto a Lucerna, ma ci sarà a disposizione anche Koutsias.

Il Crus ha affermato che per lui il caso è chiuso e che il greco ha ancora la medesima fame di reti.

MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
Doppietta elvetica in un Super-G spettacolare a Kitzbuehel
Il campione è furioso: «La peggiore tappa della mia carriera, inaccettabile». Nel video il perché
L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero

Il piccolo Josi legge la formazione

Il piccolo Josi legge la formazione

23.01.2026

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26  

22.01.2026

Il piccolo Josi legge la formazione

Il piccolo Josi legge la formazione

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

L'annuncio sui social. Alisha Lehmann lascia il Como, ecco dove andrà a giocare

Alisha Lehmann lascia il Como, ecco dove andrà a giocare

Serie A. Lo svizzero Simon Sohm passa dalla Fiorentina al Bologna

Lo svizzero Simon Sohm passa dalla Fiorentina al Bologna

Nonostante la sconfitta. Pio Esposito ha illuminato San Siro: attenta Inter, il ragazzo piace agli inglesi

Pio Esposito ha illuminato San Siro: attenta Inter, il ragazzo piace agli inglesi