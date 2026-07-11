Il Belgio tiene testa alla Spagna nei quarti di finale dei Mondiali. Ma nella fase finale della partita il portiere Thibaut Courtois si infortuna ed è costretto a lasciare il campo. Il suo sostituto, Senne Lammens, commette un errore e la Spagna ne approfitta per vincere.

Lamine Yamal e compagni faticano a lungo a sfondare la difesa del Belgio nei quarti di finale dei Mondiali. Thibaut Courtois offre una prestazione eccezionale, ma al 71esimo minuto arriva lo shock: il portiere del Real Madrid, già eletto miglior portiere del mondo, deve essere sostituito. Courtois si era infortunato alla coscia pochi minuti prima.

Mentre il 34enne esce dal campo, gli si riempiono gli occhi di lacrime. Forse l’esperto portiere, per il quale questa è stata la 21esima partita ai Mondiali (solo Manuel Neuer, con 23 presenze, ha disputato più partite mondiali di lui), intuisce che alla fine le cose non andranno a finire bene.

Thibaut Courtois viene sostituito in lacrime. www.imago-images.de

Al posto di Courtois entra in campo Senne Lammens del Manchester United. Nonostante la pressione della Spagna, il neo entrato non è chiamato a compiere interventi per diversi minuti, ma al primo tiro pericoloso il ventiquattrenne commette un errore.

Lammens non trattiene un tiro dalla distanza di Pau Cubarsí: Mikel Merino ne approfitta per segnare il gol decisivo. La Spagna vince 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale, mentre il Belgio deve fare i bagagli e tornare a casa.

Courtois: «Avrei potuto restare in porta»

«Avevo dolore al quadricipite», ha confermato Courtois dopo la partita a «Sporza», lasciando però intendere che avrebbe potuto continuare a giocare: «Ho detto che non sarei riuscito a reggere ancora a lungo. Avrei potuto restare in porta, ma l’allenatore mi ha detto: "Se non sei al 100 per cento, ti sostituisco". Per questo volevo continuare a giocare, ma l’allenatore ha deciso di sostituirmi».

«Per me non è un problema», rassicura Courtois. «È stato un peccato dover essere sostituito. Ma la squadra viene prima di tutto». Il portiere del Real prende anche le difese del compagno di squadra Lammens: «In un momento del genere non si può dire molto. È semplicemente un peccato, ma Senne è un portiere eccezionale. Ha un grande futuro davanti a sé e momenti come questi ti rendono più forte. Non bisogna biasimarlo. Fa parte del calcio».

Tielemans si è infortunato durante il riscaldamento

Il Belgio aveva già dovuto fare i conti con l’assenza dell’ultimo minuto di Youri Tielemans. Il 29enne centrocampista dell’Aston Villa si era infortunato durante il riscaldamento ed era stato sostituito da Hans Vanaken del Club Bruges.

Dopo la rottura del legamento crociato subita da Amadou Onana nella vittoria degli ottavi di finale contro gli Stati Uniti, questa è stata l’ennesima tegola per il Belgio.