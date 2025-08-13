Gianluigi Donnarumma, quale futuro dopo il Psg? KEYSTONE

La «bomba» è esplosa. Gianluigi Donnarumma è ai margini del Paris Saint-Germain e ha deciso di salutare i tifosi. Chi ne gioverà e chi può permettersi il portierone italiano?

Hai fretta? blue News riassume per te Gianluigi Donnarumma è stato messo ai margini da Luis Enrique.

Il portiere italiano ha salutato i tifosi parigini, tramite i social, anche se il suo contratto lo lega tutt'ora al PSG.

Sulla sua scia ci sono City e Bayern.

Ma Raiola, il suo agente, non si sbilancia: «Per ora non abbiamo nessun accordo con nessuno, non ci sono trattative in corso».

Un ritorno in Italia? Se Sommer dovesse andare al Galatasaray, i nerazzurri potrebbero pensarci, anche se il salario del nazionale italiano e quasi quadruplo rispetto al suo collega svizzero. Mostra di più

Gianluigi Donnarumma ha salutato i suoi tifosi, ma è ancora un giocatore del PSG. L'idea di un prestito è fantascienza: il suo contratto scade tra poco più di undici mesi, quindi la situazione dovrà essere monitorata attentamente giorno per giorno.

Ma quali sono le possibili alternative per l'estremo difensore italiano?

Il City

Pep Guardiola non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il portiere della Nazionale italiana. Ma la partenza di Ederson sarà fondamentale e, come riportato da giorni, il giocatore è in trattative intense con il Galatasaray.

Innanzitutto va però detto che il PSG non intende fare sconti: si parla di 50 milioni di euro. Alla «Gazzetta del Sport», l'agente del 26enne, Vincenzo Raiola, ha chiarito: «Per ora non abbiamo nessun accordo con nessuno, non ci sono trattative in corso. In Premier ci sono possibilità, ma spero che al PSG non facciano i fenomeni».

Già, perché il nativo di Castellamare di Stabia è ancora sotto contratto con il Club francese, e proprio per questo l'agente sottolinea che al momento non vi sono ancora né accordi con quest'ultimo, né trattative con altri club.

Il Bayern

Oltre al City, secondo «gazetaexpress.com», anche il Bayern sarebbe interessato a Donnarumma. I bavaresi sono sulla sua scia da gennaio: Manuel Neuer, che ha potuto prolungare fino al giugno 2026, è infatti al suo ultimo anno.

In porta per i bavaresi, in queste amichevoli estive, si è visto Jonas Urbig, che però ha solo 22 anni e ha finora giocato la pochezza di 17 partite in Bundesliga, 10 delle quali con il Köln. Una scommessa coraggiosa per un club che vuole dominare il calcio europeo. Donnarumma potrebbe certo rappresentare un investimento sensato.

Le italiane e Sommer

Per quanto riguarda le italiane, invece, - la stampa della penisola ha gongolato a lungo sull'idea - sembra difficile immaginare qualcuno pronto a sborsare una tale cifra.

Donnarumma nel 2021 firmò per il PSG un contratto redditizio da 11,5 milioni di euro netti a stagione. Difficile immaginare una società del suo Paese d'origine capace di offrirgli tanto.

Yann Sommer ha un contratto valido all'Inter per un altro anno KEYSTONE

Yann Sommer, all'Inter, guadagna qualcosa più di tre milioni a stagione. Ma se lo svizzero dovesse andare in Turchia - il Galatasaray è infatti interessato a lui - chissà che i nerazzurri non possano pensare al colpaccio estivo.