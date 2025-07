Momodou Jaiteh

Alla vigilia del debutto in Challenge League, il Bellinzona ha annunciato l'ingaggio di due giovani attaccanti.

Swisstxt

Momodou Jaiteh è cresciuto nel settore giovanile del Basilea e ha giocato la scorsa stagione allo Stade Nyonnais. Il 20enne vanta 5 reti in 26 presenze nel campionato cadetto a cui si aggiungono 18 gol in 52 presenze in Promotion League con le maglie di renani e Lucerna.

L'ala destra Willy Vogt proviene invece dallo Sciaffusa con cui ha fatto registrare 10 marcature in 66 apparizioni negli ultimi tre anni. Il 23enne è un prodotto del settore giovanile del Grasshopper.