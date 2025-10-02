Adrian Bajrami freshfocus

Per le due trasferte in Svezia (10 ottobre) e in Slovenia (13 ottobre) Murat Yakin ha deciso di ritoccare ancora alcune pedine del suo scacchiere, chiamando per la prima volta Adrian Bajrami e Luca Jaquez.

SwissTXT Swisstxt

I due giovani difensori, il primo in forza al Lucerna e il secondo trasferitosi nel febbraio scorso al Siviglia, fungeranno con ogni probabilità da rimpiazzi di Manuel Akanji e Nico Elvedi.

Tra i convocati sono tornati a figurare anche i nomi di Andi Zeqiri e Djibril Sow, mentre quello di Noah Okafor resta ancora fuori dalle considerazioni del tecnico.