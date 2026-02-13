Il primo è il terzino franco-guadalupano Coleen Louis, reduce da una stagione in Ligue 2 con l'Amiens e probabile sostituto del partente Dominik Schmid.

Il secondo è il centrocampista italo-tedesco Jonas Harder, 20enne di proprietà della Fiorentina ma in forza al Padova nella scorsa stagione di Serie B.

Il Thun, intanto, si è rinforzato con la firma del mediano elvetico Nassim Zoukit. Il 25enne arriva da un'annata disputata nelle file dell'Aarau, club con il quale ha collezionato 39 presenze e realizzato 7 assist. Il giocatore ha anche vestito la maglia del Bellinzona durante la stagione 2023-24.