Il calcio avrà un nuovo tasto «pausa» alla prossima Coppa del Mondo. A metà di ogni tempo, indipendentemente dal fatto che ci siano 35 gradi o che piova, ci sarà una pausa di tre minuti. La FIFA giustifica la nuova regola con la protezione dei giocatori. Altri possono già sentire il jingle, pensato per gli allenatori... e per gli schermi pubblicitari.

Nicolas Barman Barman Nicolas

L'annuncio è stato dato a Washington durante un incontro con le emittenti. Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer della Coppa del Mondo 2026, ha spiegato le disposizioni:

Il nuovo time-out Interruzione obbligatoria dopo 22 minuti per ogni tempo.

Inizio e fine annunciati da un fischio dell'arbitro.

Eccezione possibile se il gioco è già stato interrotto in quel momento (ad esempio a causa di un infortunio), e l'interruzione può essere «cronometrata» per coincidere con l'interruzione. Mostra di più

La FIFA sottolinea che questa decisione è stata presa per proteggere i giocatori, basandosi sull'esperienza dell'ultimo Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove il caldo è stato torrido.

Una vera pausa per bere... o una vetrina pubblicitaria?

Per il momento, la FIFA non dice che queste pause saranno utilizzate per vendere spot pubblicitari.

Ma sta creando un oggetto televisivo molto chiaro: una pausa programmata, temporizzata e ripetibile, partita dopo partita. E questo, nel mondo dei diritti televisivi, non è mai insignificante.

Tre minuti sono un tempo lungo, abbastanza lungo da... spezzare il ritmo di un momento clou;

offrire un mini-tempo di allenamento per gli allenatori;

e soprattutto per creare uno spazio pubblicitario, come negli sport statunitensi. Mostra di più

Un evento XXL «all'americana»

Con queste interruzioni, possiamo aspettarci partite più spezzettate (e più tattiche), sempre più tempi supplementari e un costante dibattito tra due visioni del calcio: il gioco fluido contro lo spettacolo calibrato per la televisione.

La FIFA vuole che la Coppa del Mondo 2026 sia un evento XXL «all'americana».

Ha inoltre confermato che ci saranno tre cerimonie di apertura, una per ogni Paese ospitante, a Città del Messico l'11 giugno 2026 prima della partita inaugurale, poi a Toronto e Los Angeles il 12 giugno 2026.

E la grande novità? Uno spettacolo nell'intervallo della finale, in programma il 19 luglio allo stadio di New York-New Jersey.