La FIFA ha deciso che durante i Mondiali 2026 i giocatori avranno a disposizione 180'' di tempo per dissetarsi a metà di ogni tempo (22' e 67').

Quello che a tutti gli effetti oggi è chiamato «cooling break» diventerà uno stop obbligatorio, e non dipenderà dalla temperatura (la pausa era imposta quando il termometro superava i 32°C), o dal fatto che si giochi all’aperto o in uno stadio con il tetto chiuso.

La scelta fa seguito alle lamentele dei giocatori durante il Mondiale per Club, disputato negli USA a temperature eccessive e a orari pomeridiani (per favorire la visione in Europa).