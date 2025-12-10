  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Due pause per match ai Mondiali

Swisstxt

10.12.2025 - 13:32

Queste scene saranno più comuni
Queste scene saranno più comuni
KEY

La FIFA ha deciso che durante i Mondiali 2026 i giocatori avranno a disposizione 180'' di tempo per dissetarsi a metà di ogni tempo (22' e 67').

SwissTXT

10.12.2025, 13:32

10.12.2025, 13:40

Quello che a tutti gli effetti oggi è chiamato «cooling break» diventerà uno stop obbligatorio, e non dipenderà dalla temperatura (la pausa era imposta quando il termometro superava i 32°C), o dal fatto che si giochi all’aperto o in uno stadio con il tetto chiuso.

La scelta fa seguito alle lamentele dei giocatori durante il Mondiale per Club, disputato negli USA a temperature eccessive e a orari pomeridiani (per favorire la visione in Europa).

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Il termometro è impazzito in Svizzera: registrati 0,3°C a 3016 metri
La badante incassa l'eredità e viene condannata, ma ecco la verità: «Era un dispetto»
Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Ecco cosa dicono i ricercatori sull'onda che ha ucciso diverse persone a Tenerife

Video correlati

Champions: controverso rigore al VAR in Liverpool-Inter

Champions: controverso rigore al VAR in Liverpool-Inter

10.12.2025

Inter – Liverpool 0:1

Inter – Liverpool 0:1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

PSV – Atlético 2:3

PSV – Atlético 2:3

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26 

09.12.2025

Champions: controverso rigore al VAR in Liverpool-Inter

Champions: controverso rigore al VAR in Liverpool-Inter

Inter – Liverpool 0:1

Inter – Liverpool 0:1

PSV – Atlético 2:3

PSV – Atlético 2:3

Più video

Altre notizie

Controverso rigore. Akanji furioso: «Una delle decisioni più dure e sbagliate che abbia mai visto»

Controverso rigoreAkanji furioso: «Una delle decisioni più dure e sbagliate che abbia mai visto»

Germania. La svizzera Tatjana Haenni nuova presidente del CdA del Lipsia

GermaniaLa svizzera Tatjana Haenni nuova presidente del CdA del Lipsia

L'ACB: «Soluzione pronta». Cambio di proprietà bocciato, la SFL revoca la licenza all'AC Bellinzona

L'ACB: «Soluzione pronta»Cambio di proprietà bocciato, la SFL revoca la licenza all'AC Bellinzona