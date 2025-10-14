  1. Clienti privati
Le pagelle della Nati Due svizzeri bocciati contro la Slovenia, fra delusioni e qualche bella sorpresa

Jan Arnet

14.10.2025

I giocatori della Svizzera posano prima della partita del Gruppo B delle qualificazioni UEFA della Coppa del Mondo FIFA 26 tra Slovenia e Svizzera, allo stadio Stozice di Lubiana, Slovenia, lunedì 13 ottobre 2025. (KEYSTONE/Anthony Anex)
I giocatori della Svizzera posano prima della partita del Gruppo B delle qualificazioni UEFA della Coppa del Mondo FIFA 26 tra Slovenia e Svizzera, allo stadio Stozice di Lubiana, Slovenia, lunedì 13 ottobre 2025. (KEYSTONE/Anthony Anex)
KEYSTONE

La Svizzera manca la vittoria in Slovenia, ma raccoglie un punto importante che potrebbe valere oro nel computo finale. E lo fa, ancora una volta, senza subire reti. Le pagelle della Nazionale.

Redazione blue Sport

14.10.2025, 08:34

14.10.2025, 08:38

Qualificazioni Mondiali 2026. La Svizzera pareggia a Lubiana e rimanda la qualificazione

Qualificazioni Mondiali 2026La Svizzera pareggia a Lubiana e rimanda la qualificazione

Nota:  5

Portiere

Gregor Kobel

Quando viene chiamato in causa, si fa trovare pronto. Realizza il suo quinto clean sheet consecutivo, eguagliando il record di Yann Sommer, anche se quest'ultimo ha (finora) resistito qualche minuto in più senza subire gol.

Nota:  4.5

Difesa

Silvan Widmer

Tante azioni con la palla in fase di costruzione. Sempre alla ricerca di una via d'uscita. Anche in difesa è al top. Ha terminato la partita dopo poco meno di un'ora.

Nota:  5

Difesa

Manuel Akanji

Dopo un fattore di incertezza contro la Svezia, ieri sera Akanji ha fatto di nuovo il suo lavoro con la consueta freddezza. Ha tenuto sotto controllo per lunghi tratti l'attaccante sloveno Sesko.

Nota:  5

Difesa

Nico Elvedi

Il suo comportamento in fase di tackling è ancora una volta al meglio. Un forte blocco poco dopo il cambio di campo. A parte questo, la difesa svizzera non ha concesso molto.

Nota:  4

Difesa

Ricardo Rodriguez

Raramente si vede davanti. Si concentra sui suoi compiti difensivi e al 70esimo minuto è fortunato a non perdere un pallone rischioso che avrebbe potuto portare a una rete avversaria.

Nota:  4

Centrocampo

Granit Xhaka

Non così dominante come contro la Svezia. Commette insolitamente molti errori. Ha impedito qualche contropiede pericoloso della Slovenia con un buon posizionamento.

Nota:  4

Centrocampo

Remo Freuler

Ha la possibilità di siglare l'1-0 al 23esimo minuto, ma non colpisce la palla. Per il resto non ha brillato né per cose positive né negative.

Nota:  4

Centrocampo

Djibril Sow

Entra nell'undici titolare al posto di Rieder. La sua capacità di corsa vale molto in questa partita. Tuttavia gli è mancata la creatività per sorprendere. Sostituito dopo 62 minuti.

Nota:  3.5

Attacco

Ruben Vargas

Ha difficoltà sulla fascia destra. Anche i suoi calci piazzati sono innocui. Ha provato molto, ma ha funzionato poco.

Nota:  4.5

Attacco

Breel Embolo

Controlla la palla come nessun altro. Non ha tante occasioni come contro gli svedesi.

Nota:  3.5

Attacco

Dan Ndoye

Ndoye è di solito uno dei migliori giocatori della Nati, ma in questa partita non ha avuto molto successo. Le sue incursioni in avanti sono state ripetutamente bloccate dalla forte difesa slovena.

Sostituti

Nota:  4

Dal 63° minuto per Sow

Johan Manzambi

Dopo il suo gol contro la Svezia, al giovane viene concesso di giocare un po' di più. Tuttavia, anche a Manzambi è mancata un'idea brillante. Non ha sfruttato nemmeno l'ultima occasione poco prima del fischio finale.

Nota:  4.5

Dal 63° minuto per Widmer

Miro Muheim

Si mette subito in attacco a spron battuto e ha una grande occasione per fare l'1-0 nelle fasi finali.

Nota: 

Dal 77° per Vargas

Fabian Rieder

Non riesce ad avere l'impatto desiderato nel breve tempo di gioco. Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota: 

Dal 77° per Rodriguez

Adrian Bajrami

Al suo debutto internazionale non mostra alcun segno di nervosismo. Prezioso in fase di copertura. Senza voto, ha giocato troppo poco.

