La Svizzera manca la vittoria in Slovenia, ma raccoglie un punto importante che potrebbe valere oro nel computo finale. E lo fa, ancora una volta, senza subire reti. Le pagelle della Nazionale.
Portiere
Gregor Kobel
Quando viene chiamato in causa, si fa trovare pronto. Realizza il suo quinto clean sheet consecutivo, eguagliando il record di Yann Sommer, anche se quest'ultimo ha (finora) resistito qualche minuto in più senza subire gol.
Difesa
Silvan Widmer
Tante azioni con la palla in fase di costruzione. Sempre alla ricerca di una via d'uscita. Anche in difesa è al top. Ha terminato la partita dopo poco meno di un'ora.
Difesa
Manuel Akanji
Dopo un fattore di incertezza contro la Svezia, ieri sera Akanji ha fatto di nuovo il suo lavoro con la consueta freddezza. Ha tenuto sotto controllo per lunghi tratti l'attaccante sloveno Sesko.
Difesa
Nico Elvedi
Il suo comportamento in fase di tackling è ancora una volta al meglio. Un forte blocco poco dopo il cambio di campo. A parte questo, la difesa svizzera non ha concesso molto.
Difesa
Ricardo Rodriguez
Raramente si vede davanti. Si concentra sui suoi compiti difensivi e al 70esimo minuto è fortunato a non perdere un pallone rischioso che avrebbe potuto portare a una rete avversaria.
Centrocampo
Granit Xhaka
Non così dominante come contro la Svezia. Commette insolitamente molti errori. Ha impedito qualche contropiede pericoloso della Slovenia con un buon posizionamento.
Centrocampo
Remo Freuler
Ha la possibilità di siglare l'1-0 al 23esimo minuto, ma non colpisce la palla. Per il resto non ha brillato né per cose positive né negative.
Centrocampo
Djibril Sow
Entra nell'undici titolare al posto di Rieder. La sua capacità di corsa vale molto in questa partita. Tuttavia gli è mancata la creatività per sorprendere. Sostituito dopo 62 minuti.
Attacco
Ruben Vargas
Ha difficoltà sulla fascia destra. Anche i suoi calci piazzati sono innocui. Ha provato molto, ma ha funzionato poco.
Attacco
Breel Embolo
Controlla la palla come nessun altro. Non ha tante occasioni come contro gli svedesi.
Attacco
Dan Ndoye
Ndoye è di solito uno dei migliori giocatori della Nati, ma in questa partita non ha avuto molto successo. Le sue incursioni in avanti sono state ripetutamente bloccate dalla forte difesa slovena.
Sostituti
Dal 63° minuto per Sow
Johan Manzambi
Dopo il suo gol contro la Svezia, al giovane viene concesso di giocare un po' di più. Tuttavia, anche a Manzambi è mancata un'idea brillante. Non ha sfruttato nemmeno l'ultima occasione poco prima del fischio finale.
Dal 63° minuto per Widmer
Miro Muheim
Si mette subito in attacco a spron battuto e ha una grande occasione per fare l'1-0 nelle fasi finali.
Dal 77° per Vargas
Fabian Rieder
Non riesce ad avere l'impatto desiderato nel breve tempo di gioco. Senza voto. Ha giocato troppo poco.
Dal 77° per Rodriguez
Adrian Bajrami
Al suo debutto internazionale non mostra alcun segno di nervosismo. Prezioso in fase di copertura. Senza voto, ha giocato troppo poco.