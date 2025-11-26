Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»

Yann Sommer cerca di togliere il pallone del piede del milanista Marcus Thuram. AP

L'Inter ha perso il derby contro il Milan e anche la testa della classifica. I media hanno subito trovato un capro espiatorio per l'Inter. La partita di Champions League contro l'Atlético sarà ora un test per Yann Sommer?

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan, il portiere Yann Sommer è stato oggetto di pesanti critiche.

Diversi media italiani lo hanno accusato di aver commesso una serie di errori e di un calo di rendimento in questa stagione.

La prossima partita di Champions League contro l'Atlético Madrid è ora considerata un test importante per il 36enne svizzero. Mostra di più

Domenica sera, derby della Madonnina, 54° minuto. Alexis Saelemaekers si dirige verso la porta dell'Inter e tira da circa 20 metri. Yann Sommer riesce a parare, ma la palla finisce sui piedi di Christian Pulisic. Il giocatore spinge il pallone oltre la linea: il Milan è in vantaggio per 1:0 e lo rimarrà fino alla fine.

Il portiere dell'Inter avrebbe dovuto difendere meglio la palla? «Tiri come quello sono complicati perché non puoi deviarli lontano perché non arrivano velocemente. Bisogna avere la forza di respingerli», ha detto il 36enne a DAZN, difeso dalla leggenda dei portieri italiani Gianluigi Buffon.

La stampa italiana è molto meno gentile nei confronti del portiere svizzero. Sommer avrebbe dovuto agire meglio nell'azione decisiva della partita, è il tenore.

Il «Corriere della Sera», ad esempio, parla di un «grave errore», anche se non si analizza solo il gol subito, ma il rendimento complessivo dell'ex portiere internazionale in questa stagione.

Sommer come punto debole?

«Sommer, abbiamo un problema», titola dal canto suo la «Gazzetta dello Sport» e scrive: «Il numero uno nerazzurro ha commesso diversi errori quest'anno».

Quello contro il Milan è solo l'ennesimo di una lunga lista. «Ce ne sono stati almeno due contro la Juve (sconfitta per 4-3) e la sua inutile uscita contro la Roma è quasi costata la vittoria all'Inter. Contro l'Udinese (sconfitta per 2-1), Sommer è stato responsabile di un numero ancora maggiore di errori».

«Eurosport» è ancora più chiaro. «Dalla prestazione contro la Juventus alla partita contro il Milan fino a quella di Verona: il primo terzo di campionato ha mostrato finora uno Yann Sommer che ha giocato molto al di sotto della media rispetto al passato».

E ancora: «Yann Sommer non è più solo un pilastro di esperienza, ma un potenziale punto debole che sembra costarci caro partita dopo partita. È uno schema serio che è emerso più volte nel corso di questa prima metà di stagione».

Non è la prima volta che Yann Sommer viene criticato in questa stagione. Keystine

Posto fisso in pericolo?

Anche il portale online «Today» è severo nei confronti dell'uomo che in primavera era stato celebrato per i suoi eroismi nella semifinale di Champions League contro il Barça.

«La prestazione insufficiente di Sommer nel derby solleva ancora una volta interrogativi sullo svizzero, il cui rendimento è sempre più peggiorato negli ultimi mesi».

Ancora una volta, anche l'età di Sommer (37 anni a dicembre) e l'altezza (1,83 metri) sono diventati un problema.

«È evidente che la sua esplosività, essenziale per un portiere come lui che non è particolarmente alto, non è più quella di una volta. Certo, Sommer è ancora un buon portiere, ma forse non è più il valore aggiunto che era qualche tempo fa», scrive «Today».

Tuttavia, il posto di Sommer come portiere titolare probabilmente non è in pericolo al momento, perché il portiere di riserva Josep Martinez sta attraversando un momento ancora più difficile.

A ottobre, lo spagnolo è stato coinvolto in un incidente d'auto e ha investito un uomo di 81 anni in sedia a rotelle, che è poi morto. Secondo i media, Martinez è in cura da uno psicologo del club. Tuttavia, di recente è tornato in squadra.

Chivu ha fiducia in Sommer

L'allenare dell'Inter, Cristian Chivu, non se la sente invece di criticare o mettere in dubbio il suo numero 1. A «Sportmediaset» il rumeno ha detto a proposito del portiere titolare: «Io devo difendere i miei giocatori, ne ho 22 a disposizione che meritano di giocare. Il ruolo del portiere è differente, Martinez avrà le sue opportunità quando si sentirà pronto».

Per il momento, insomma, Sommer non viene messo in discussione.

Partenza a fine stagione?

Il contratto dell'elvetico scade a fine stagione e, secondo la stampa italiana, è stato escluso un prolungamento. Si ipotizza che l'Inter possa addirittura acquistare un nuovo portiere già a gennaio.

Ma forse Yann riuscirà a distinguersi ancora una volta con prestazioni di rilievo e a mettere a tacere ancora una volta i suoi critici.

La prossima occasione per farlo è questa sera. L'Inter affronta infatti l'Atlético Madrid fuori casa in Champions League (ore 21:00, diretta su blue Sport).