Blerim Dzemaili (40 anni) è presente negli Stati Uniti e in Canada in qualità di commentatore televisivo della Nazionale svizzera. In vista della partita contro l’Argentina, ha parlato dell’ultimo scontro diretto ai Mondiali del 2014. In quell’occasione è stato lui il più sfortunato in campo.

Contro l'Argentina nel 2014 Dzemaili e il leggendario colpo di testa sul palo: «Mi è crollato il mondo addosso»

Dzemaili e il leggendario colpo di testa sul palo: «Mi è crollato il mondo addosso»

È stata una partita che ha segnato l’inizio di una nuova era per la Nazionale: negli ottavi di finale dei Mondiali del 2014 in Brasile, la Svizzera ha affrontato la formidabile Argentina di Lionel Messi. La Nazionale lotta eroicamente, ma al 117° minuto Angel Di Maria segna l’1-0 per l’Argentina.

Nei minuti di recupero dei tempi supplementari, poi, il grande colpo di scena: Blerim Dzemaili colpisce il palo di testa, da lì la palla rimbalza sul suo stinco e finisce fuori. L’odierno opinionista televisivo lo ricorda in un’intervista a blue Sport.

Blerim Dzemaili, come valuta la partita del 2014?

Purtroppo ricordo soprattutto quel colpo di testa... È così, nella vita di un calciatore capitano cose del genere. È un’esperienza negativa, ma lo sport scrive la storia. È una storia che riguarda me e la Nazionale.

Quanto tempo le ci è voluto per elaborarlo?

Era una situazione che richiedeva un po’ di tempo. Ma alla fine è comunque finita. E per me la vita è andata avanti. Questo è il calcio. Per me era chiaro, in quel momento: avevamo giocato contro una grande squadra, che aveva una rosa incredibile.

Ciononostante, li abbiamo messi davvero in difficoltà. L’ho superato abbastanza in fretta, anche se in quel momento mi è davvero crollato il mondo addosso.

Quante volte le è tornata in mente questa scena e ha pensato: «Mio Dio, avrei dovuto agire diversamente»?

Non così spesso, perché per me c’è stata anche parecchia sfortuna. Anche se, a mio avviso, nel calcio in realtà non esistono né fortuna né sfortuna. La fortuna te la crei da solo. Ma in quel momento le cose mi sono andate male.

Se si rivede l’azione, la palla colpisce il palo e poi rimbalza sul mio ginocchio. Invece di finire in porta, finisce accanto al palo. Una situazione che non mi è andata a favore.

Indimenticabile: Blerim Dzemaili spreca al 120° minuto l'enorme occasione per pareggiare negli ottavi di finale dei Mondiali 2014 contro l'Argentina. Associated Press

Come valuta il Messi di allora e quello di oggi?

All’epoca era probabilmente all’apice della sua carriera. Il miglior Messi di sempre. Ma certo, anche adesso Messi è incredibile. Se si pensa che a questa età riesca ancora a fare la differenza in questo modo… è una cosa bellissima per il calcio.

È bellissimo per noi che abbiamo la fortuna di vederlo. Unico. E tutti devono godersi l’opportunità di giocare contro un giocatore del genere.

Abbiamo qualche possibilità contro l'Argentina?

Assolutamente sì. È la grande Argentina. Bisogna accettarlo, bisogna rispettarla. Hanno ottimi giocatori individuali. Ma non sono ancora convinto al cento per cento di questa squadra. Hanno delle lacune, hanno subito quattro gol nelle ultime due partite. Avremo le nostre occasioni.

Dobbiamo stare attenti a tenerli sotto controllo in difesa. In attacco hanno un potenziale di altissimo livello. Per questo, come nelle ultime due partite, dobbiamo innanzitutto cercare di non subire gol: la nostra difesa ultimamente è stata molto solida.

In campo, oltre a lei e Messi, c'erano anche Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez. Come valuta la loro prestazione ai Mondiali?

Sono incredibili. Voglio dire, non sono stati i nostri giocatori più importanti solo per un paio d’anni, ma per oltre 15 anni. Pilastri incredibili.

Anche contro la Colombia mi è piaciuto il modo in cui Rodriguez ha dato consigli a Miro Muheim dopo che questi era entrato in campo al suo posto. Per me questo è un leader, anche se non è sempre chiassoso.

Di Granit non c’è nemmeno bisogno di parlare: per me è il miglior calciatore svizzero di tutti i tempi.

Lei è qui ai Mondiali in qualità di esperto di RSI e Blick. Com’è dall’altra parte?

Molto bene, mi sto divertendo molto. Il calcio è sempre stato una passione per me. Mi diverte seguire il percorso di questa Nazionale. Non è iniziato ieri, ma anni fa. È fantastico seguirlo.