Calcio
È cominciata la Challenge League: pari tra Winterthur e Yverdon, stecca l'Aarau
Match ricco di sorprese
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In attesa della Super League, al via sabato, la prima giornata di Challenge - per la prima volta senza squadre ticinesi dopo cinque anni - ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione del calcio svizzero.
Il calendario ha subito messo di fronte due candidate alla promozione, il Winterthur, fresco di retrocessione, e l’Yverdon.
Alla Schuetzenwiese le due squadre si sono lasciate sul 2-2.
È partito male il cammino di un’altra delle favorite, l’Aarau, battuto dal GC nell'ultimo spareggio. Di scena a Ginevra, gli argoviesi hanno perso 3-0 con l’Etoile Carouge.