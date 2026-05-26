Comincia il ritiro della Nazionale in vista dei Mondiali 26.05.2026

Nel lunedì di Pentecoste i giocatori della Nazionale svizzera hanno iniziato la preparazione al Mondiale ad Abtwil, nel Canton San Gallo. All’appello, però, manca ancora più della metà della rosa.

Jan Arnet, Ronja Zeller Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera ha iniziato ad Abtwil, nel Canton San Gallo, la preparazione al Mondiale 2026, ma per ora è arrivata solo una parte della rosa.

I giocatori impegnati in Premier, Serie A e Bundseliga raggiungeranno il gruppo entro giovedì.

Fra i calciatori che erano attesi lunedì, manca all'appello Gregor Kobel, assente per un’influenza.

Luca Jaquez, uscito per infortunio nella finale di Coppa di Germania, dovrà sottoporsi a controlli medici.

Domenica la Nati giocherà un’amichevole contro la Giordania a San Gallo. Mostra di più

Tra poco meno di tre settimane, il 13 giugno, la Svizzera farà il suo debutto al Mondiale di calcio 2026 contro il Qatar.

Ieri, lunedì, è scattata la preparazione alla rassegna iridata, anche se soltanto per poco meno della metà dei giocatori convocati.

I professionisti impegnati in Premier League, Liga e Serie A sono infatti scesi in campo ancora lo scorso fine settimana e raggiungeranno il gruppo nei prossimi giorni.

Entro giovedì, però, la rosa dovrebbe essere al completo.

Per Luca Jaquez, sostituito sabato nella finale di Coppa di Germania a causa di un problema fisico, sono previsti ulteriori accertamenti medici.

Tra i giocatori attesi lunedì, ma non ancora arrivati, figura anche Gregor Kobel. Il portiere della Nati ha contratto un’influenza durante una breve vacanza e si unirà alla squadra soltanto quando i medici daranno il via libera.

Lunedì sono invece arrivati ad Abtwil Zeki Amdouni, Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Christian Fassnacht, Cedric Itten, Marvin Keller, Johan Manzambi, Miro Muheim, Yvon Mvogo, Fabian Rieder, Silvan Widmer e Denis Zakaria.

Clima disteso tra i rossocrociati

L’umore, tra i giocatori già presenti, è apparso subito molto buono.

Marvin Keller ha promesso a un tifoso i suoi guanti da portiere, Cedric Itten ha festeggiato con alcuni sostenitori del San Gallo la vittoria in Coppa del suo ex club, mentre il ct Murat Yakin è uscito appositamente dall’hotel per firmare autografi.

La squadra trascorrerà l’intera settimana a San Gallo, dove lunedì ha anche svolto un allenamento aperto al pubblico.

Domenica la Nati affronterà al Kybunpark la Giordania, anch’essa qualificata al Mondiale, in una partita amichevole.

Il 2 giugno è poi prevista la partenza per il campo base di San Diego, dove il 6 giugno contro l’Australia andrà in scena il secondo e ultimo test prima del Mondiale.