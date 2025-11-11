Mia Hamant aveva solo 21 anni. dpa

Il calcio statunitense piange la scomparsa di una giovane portiera di calcio. Si tratta di Mia Hamant, alla quale era stato diagnosticato un cancro ai reni in aprile. Ha lottato fino alla fine, ma invano.

L'emergente portiere statunitense Mia Hamant è morta di cancro ai reni all'età di soli 21 anni.

Alla portiera dell'Università di Washington, vicino a Seattle, era stata diagnosticata una forma di cancro molto rara solo in aprile ed era già in uno stadio avanzato. Secondo i media statunitensi, dal 1995 sono stati registrati meno di 200 casi di questa malattia in tutto il mondo.

Nel 2024 Hamant era ancora uno dei migliori portieri della Big Ten Conference, una delle più antiche leghe sportive universitarie del Paese. Quest'anno non ha giocato a causa della diagnosi, ma ha comunque sostenuto la sua squadra durante la chemioterapia negli ultimi sette mesi.

Profonda tristezza e gioia in pochi giorni

«Mia ci ha reso tutti persone migliori. Il suo impatto si sentirà in questo programma e nelle nostre vite per sempre», ha dichiarato Nicole Van Dyke, allenatrice del Washington Women's Soccer.

«Anche nei momenti più difficili, ha mostrato uno spirito incrollabile che ha ispirato ogni giorno le sue compagne di squadra e gli allenatori».

Con Hamant come fonte di ispirazione, le sue compagne hanno vinto il campionato di regular season della Big Ten 2025, il primo campionato di Washington dal 2000.

Tre giorni dopo la morte di Hamant, la sua squadra ha anche vinto il campionato del torneo della Big Ten 2025, sconfiggendo Michigan State 4-1 ai calci di rigore. Questo risultato ha qualificato la squadra per la College Cup. Ora vogliono vincere questo titolo per la loro compagna di squadra scomparsa.

L'anno scorso, Hamant ha portato i suoi Huskies alle semifinali del torneo di conference parando i calci di rigore. È stata poi selezionata nella squadra Big Ten All-Tournament.