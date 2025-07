Diogo Jota KEYSTONE

L'attaccante della Nazionale portoghese e del Liverpool, Diogo Jota, è morto in un incidente stradale in Spagna.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te È morto, giovedì mattina, il 28enne attaccante del Liverpool Diogo Jota.

Il portoghese era in auto con il fratello, morto pure lui.

La vettura sulla quale viaggiavano, nella provincia spagnola di Zamora, è uscita di strada e in seguito è stata avvolta dalle fiamme. Mostra di più

L'attaccante del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale in Spagna, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo «Marca».

⚫ Muere el futbolista del Liverpool Diogo Jota en un accidente de tráfico en la provincia de Zamora



😢 El siniestro se produjo en el kilómetro 65 de la A-52, a la altura del término municipal de Palacios de Sanabria. pic.twitter.com/Uz15fMHKoZ — MARCA (@marca) July 3, 2025

Il giocatore della Nazionale portoghese ha avuto un incidente nella provincia di Zamora, che si è verificato intorno all'1.30 di notte all'altezza del chilometro 65 della A-52 nel territorio di Cernadilla.

Aveva 28 anni. Stava viaggiando con il fratello Andre, anche lui calciatore del Penafiel e anch'egli morto, quando l'auto, una Lamborghini, è uscita di strada ed è stata avvolta dalle fiamme.

La viuda de Diogo Jota se persona en Zamora para identificar los cuerpos de Diogo Jota y su hermanohttps://t.co/76IfFYRCT6 pic.twitter.com/0i4gXjwuCd — Diario de Castilla y León (@DiarioCyLMundo) July 3, 2025

Il calciatore aveva appena sposato, il 22 giugno, Rute Cardoso, la madre dei tre loro figli: Denis (2021), Duarte (2023) e una figlia nata nel 2024, il cui nome non è stato rivelato.

• 22 de Junho de 2025 •

Sim, para sempre ♾️ pic.twitter.com/pZvQwKADgd — Diogo Jota (@DiogoJota18) June 28, 2025

La carriera

Jota ha iniziato la sua carriera professionale nel Paços de Ferreira, in Portogallo, giocando nelle sue squadre giovanili prima di passare all'Atlético Madrid nel 2016, ma è stato subito ceduto in prestito al Porto.

In seguito l'attaccante è passato al Wolverhampton Wanderers, dove ha giocato per tre stagioni, partecipando alla promozione in Premier League.

Nel 2020 si è trasferito al Liverpool, dove è diventato un giocatore fondamentale per il club. Con i Reds ha vinto la EFL Cup e la FA Cup nel 2021-2022, ha raggiunto la finale di Champions League nella stessa stagione e ha vinto la Premier League nel 2024-2025.

Jota ha rappresentato il Portogallo a vari livelli giovanili prima di fare il suo debutto nella Nazionale maggiore nel 2019.

«Ha onorato il nome del Portogallo»

«La notizia della morte di Diogo Jota, un atleta che ha molto onorato il nome del Portogallo, e di suo fratello, è inaspettata e tragica».

Con un messaggio postato sul social X, il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro, ha trasmesso le «più sentite condoglianze ai familiari» del calciatore lusitano e attaccante del Liverpool e del fratello Andrè vittima di un incidente stradale in Spagna.

«È una giornata triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale» rileva nel messaggio il premier, unendosi alle numerose manifestazioni di cordoglio sui social.