Jayden Adams ha giocato tutte e tre le partite della fase a gironi dei Mondiali di calcio con la maglia del Sudafrica. Ora, a soli 25 anni, è morto improvvisamente.

Aveva 25 anni È morto Jayden Adams, giocatore del Sudafrica ai Mondiali

«Il calcio sudafricano ha perso un giocatore di talento, un fiero servitore di questo sport e una giovane vita che avrebbe avuto ancora tanto da offrire», ha comunicato l’Associazione sudafricana dei calciatori (SAFPU) sulla piattaforma online X.

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Causa della morte da chiarire

Poco dopo, anche il ministro dello sport sudafricano Gayton McKenzie ha confermato la notizia della morte.

In un primo momento non sono stati forniti dettagli sui motivi del decesso. McKenzie ha spiegato che la causa non è ancora stata confermata.

Ha esortato i media e l’opinione pubblica a mostrare compassione nei confronti della famiglia e ad astenersi da speculazioni.

Secondo quanto riportato dalla BBC, la polizia sudafricana ha avviato le indagini dopo che sabato mattina il corpo del 25enne è stato rinvenuto in un’abitazione in un sobborgo di Città del Capo.

A livello di club, il centrocampista giocava dal 2025 nei Mamelodi Sundowns, una delle migliori squadre sudafricane con sede a Pretoria.