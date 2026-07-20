È morto Kevin Keegan, ex calciatore della nazionale inglese ed ex commissario tecnico della nazionale. Il due volte vincitore del Pallone d'Oro è deceduto all'età di 75 anni a causa di un tumore, come ha reso noto lunedì la sua famiglia.

Hai fretta? blue News riassume per te Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni a causa di un tumore.

L'inglese ha vinto due volte il Pallone d'Oro e ha ottenuto grandi successi con il Liverpool e l'Amburgo.

In seguito ha allenato, tra le altre squadre, il Newcastle United, il Manchester City e la nazionale inglese. Riepilogo creato con

Il calcio inglese piange la scomparsa di una delle sue figure più importanti. Kevin Keegan è morto all’età di 75 anni. Lo ha reso noto lunedì la sua famiglia.

Già a gennaio era emerso che l'ex attaccante era affetto da un tumore al quarto stadio. Ora ha ceduto alla malattia circondato dalla sua famiglia.

«È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Kevin Keegan all’età di 75 anni», ha dichiarato la sua famiglia. Nei suoi ultimi momenti è stato accompagnato dalla moglie e dalle figlie.

Uno dei migliori giocatori della sua generazione

Negli anni '70 Keegan è stato una delle figure di spicco del calcio europeo. Con il Liverpool ha disputato quasi 250 partite ufficiali, vincendo, tra l'altro, diversi campionati inglesi, la Coppa dei Campioni, la FA Cup e due volte la Coppa UEFA.

Nel 1977 è passato all'Amburgo SV e ha scritto la storia anche nella Bundesliga. Con l'HSV ha vinto il campionato tedesco nel 1979 e nel 1978 e nel 1979 è stato insignito del Pallone d'Oro come calciatore europeo dell'anno.

Kevin Keegan nell'aprile 1979 durante un allenamento con l'HSV. AP NY

Con la maglia dell'Inghilterra, Keegan ha disputato 63 partite internazionali, segnando 21 gol. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Keegan ha intrapreso una brillante carriera da allenatore. Rimane particolarmente impresso il suo periodo al Newcastle United.

Anche allenatore della Nazionale inglese

Nel 1992 ha preso le redini dello storico club in un momento difficile, riuscendo innanzitutto a evitarne la retrocessione e, poco dopo, a riportarlo in Premier League.

Nella stagione 1995/96 il Newcastle è arrivato ad avere, a tratti, dodici punti di vantaggio sul Manchester United, ma alla fine ha dovuto comunque cedere il passo alla squadra di Sir Alex Ferguson nella corsa al titolo.

Rimane indimenticabile anche l'emozionante apparizione televisiva di Keegan con la leggendaria frase: «I'd love it if we beat them», che è uno dei momenti più famosi della storia della Premier League.

Keegan, qui al Volksparkstadion di Amburgo, ha entusiasmato le folle. Legge sulla protezione dei dati

Nel 1999 Keegan ha assunto la guida della Nazionale inglese. Il suo mandato è durato fino all’ottobre 2000, quando si è dimesso in seguito alla sconfitta contro la Germania nell’ultima partita internazionale disputata nel vecchio stadio di Wembley.

In seguito ha allenato anche il Manchester City, per poi tornare ancora una volta al Newcastle United nel 2008. Lì la sua seconda esperienza si è conclusa dopo pochi mesi a causa di divergenze con la dirigenza del club.

Con Keega, il calcio inglese perde uno dei giocatori e allenatori più influenti della sua storia.