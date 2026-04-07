Mircea Lucescu ai tempi della Dynamo Kiev. KEYSTONE

Il calcio europeo perde una delle sue figure più iconiche: Mircea Lucescu si è spento a 80 anni dopo un infarto, lasciando un'eredità immensa costruita tra panchine prestigiose, trofei e una dedizione totale al gioco fino agli ultimi giorni.

SwissTXT, Redazione blue Sport fon

La Romania è in lutto, e con lei tutto il calcio europeo: è morto Mircea Lucescu all’età di 80 anni. L’ex attaccante e tecnico è stato colpito da un infarto venerdì, proprio nel momento in cui si apprestava a lasciare l’Ospedale Universitario di Bucarest.

Il quadro clinico è precipitato rapidamente, rendendo necessario il trasferimento in terapia intensiva, dove - secondo quanto riportato da Gazeta Sporturilor - era stato posto in coma farmacologico.

Da mesi combatteva contro una malattia mai resa pubblica, ma non aveva mai pensato di fare un passo indietro. Fino all’ultimo è rimasto al timone della nazionale rumena, guidandola ancora lo scorso 26 marzo nello spareggio per le qualificazioni mondiali contro la Turchia.

Pochi giorni più tardi, prima dell’amichevole con la Slovacchia del 31 marzo, un nuovo malore aveva reso necessario un ricovero urgente e un intervento chirurgico.

La monumentale carriera da allenatore

Da calciatore, Lucescu aveva legato il suo nome soprattutto alla Dinamo Bucarest e al Corvinul Hunedoara, totalizzando 64 presenze con la maglia della Romania.

Ma è in panchina che ha costruito una carriera monumentale: Inter, Galatasaray, la nazionale turca e due cicli alla guida della Romania (dal 1981 al 1986 e nuovamente dal 2024 fino a pochi giorni fa) tra le tappe più significative.

Il suo palmarès parla da solo: otto trofei conquistati in campo e ben 37 da allenatore, numeri che lo collocano tra i tecnici più vincenti della storia, alle spalle soltanto di Alex Ferguson (49) e Pep Guardiola (41). Un’eredità enorme, destinata a restare nel tempo.