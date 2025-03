Il difensore del Ferencvaros Stefan Gartenmann sarà da oggi un giocatore della Svizzera Nati? IMAGO

Oggi alle 14:00, Murat Yakin annuncerà le convocazioni per la prima partita del 2025. blue Sport ha appreso che un difensore centrale danese fa parte della lista.

Hai fretta? blue News riassume per te Oggi alle 14:00 a Muri, nei pressi di Berna, l'allenatore della Nati, Murat Yakin, annuncerà le convocazioni per le partite amichevoli contro l'Irlanda del Nord (21 marzo) e il Lussemburgo (25 marzo).

blue Sport ha appreso che anche un danese di 28 anni farà parte dei 26 convocati. Stefan Gartenmann è un centrocampista del Ferencvaros Budapest e ha origini svizzere.

Oltre ad Alvyn Sanches, il giocatore di punta del Losanna, e allo svizzero-argentino Lucas Blondel, proveniente dal Boca Juniors, ci saranno altri due nuovi arrivati. Mostra di più

Murat Yakin sembra intenzionato a sfruttare il primo ritiro a Faro e i test contro l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo per provare nuovi giocatori in vista delle qualificazioni alla Coppa del Mondo che inizieranno il prossimo autunno.

Il talento del Losanna Alvyn Sanches e Lucas Blondel, difensore del Boca Juniors, fanno parte dei 26 convocati.

Chi è Gartenmann?

D'altra parte, l'inclusione del difensore centrale danese Stefan Gartenmann sarebbe una grande sorpresa.

Secondo le informazioni di blue Sport, il centrale di 187 centimetri, con un passato al Midtjylland in Danimarca e all'Aberdeen in Scozia e che dall'estate del 2024 difende i colori del Ferencvaros Budapest in Ungheria, ha ricevuto una convocazione.

Con il Ferencvaros, Gartenmann ha sconfitto in questa stagione club come Nizza, Kiev e Malmö in Europa League - in campionato occupa il secondo posto.

Il difensore, che ha giocato in tutte le nazionali giovanili della Danimarca, avrebbe origini svizzere e nei giorni scorsi è stato naturalizzato con una procedura accelerata.

Le possibilità che faccia il suo debutto in caso di convocazione non sono poche. Anche perché la difesa della Nati non potrà contare su Manuel Akanji, assente per un infortunio (operazione agli adduttori).