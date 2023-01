Umtiti vittima di vergognose offese razziste

Lecce – Lazio 2:1 04.01.2023

Il francese Samuel Umtiti ha lasciato il campo in lacrime dopo aver subito, insieme al compagno di squadra del Lecce Lameck Banda, gli insulti razzisti dei tifosi della Lazio, mercoledì, allo stadio Via del Mare.

È stata una partita piacevole per Samuel Umtiti, quasi fino alla fine. Il difensore ha giocato 90 minuti solo per la terza volta in questa stagione. Lui e i suoi compagni hanno vinto 2-1 contro la Lazio, ma il francese ha lasciato il campo in lacrime.

Il motivo? Gli insulti razzisti da parte dei tifosi ospiti. Oltre a Umtiti, anche Lameck Banda, dello Zambia, è stato vittima di questa situazione. La partita è stata addirittura interrotta per i comportamenti razzisti dei tifosi della squadra della capitale. Solo sotto la minaccia di gravi conseguenze, i tifosi della Lazio sono stati messi a tacere e la partita è proseguita. Non è la prima volta che la tifoseria biancoceleste si rende protagonista di comportamenti simili.

Il presidente: «Ha reagito come un vero campione»

Umtiti, che è scoppiato in lacrime all'uscita del campo, ha ricevuto il sostegno dei suoi tifosi e l'abbraccio del presidente Sticchi Damiani, che a Eurosport.it ha detto: «Ho abbracciato Samuel, come faccio con tutti i suoi compagni. Quando l'arbitro ha interrotto il gioco, in attesa che lo speaker sollecitasse la fine dei cori razzisti, Umtiti ha chiesto che la partita riprendesse perché voleva rispondere sul campo agli insulti ricevuti. Ha reagito come un vero campione. È stato bello vedere i nostri tifosi cantare il nome di Umtiti e sovrastare quei brutti ululati. Una risposta civile e intelligente».

Il sindaco: «Vincere è bellissimo quando i tifosi avversari...»

«Vincere è bello, ancora di più dopo aver giocato una grande partita contro una squadra forte. Vincere è bellissimo quando i tifosi avversari si esibiscono in vergognose offese razziste contro i nostri Umtiti e Banda. Vai Lecce, vai!». Così il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, commenta sui social, postando anche una foto dell'esultanza di Strefezza (autore del primo gol dei suoi), l'episodio dei cori razzisti fatti allo stadio della sua città dai tifosi laziali.

𝑰 𝒄𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒂𝒛𝒛𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝑺𝑶𝑴𝑴𝑬𝑹𝑺𝑰 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒅'𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐! 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒑𝒐𝒍𝒐 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐 𝒉𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒅 𝒖𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒏𝒐𝒎𝒆 @samumtiti !



#KeepRacismOut @SerieA pic.twitter.com/wqGWCOGDQ7 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 4, 2023

Infantino: «La stragrande maggioranza sono brave persone»

«Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamo ad alta voce No al razzismo! Che la stragrande maggioranza dei tifosi, che sono brave persone, si alzi e faccia tacere tutti i razzisti una volta per tutte!». Così, su Instagram dove ha postato anche una foto di Umtiti con la maglia del Lecce, il presidente della FIFA Gianni Infantino commenta quanto accaduto mercoledì allo stadio di Via del Mare.