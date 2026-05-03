Ecco come i giocatori del Thun festeggiano la vittoria del campionato 03.05.2026

Il Thun è ufficialmente campione svizzero. Promosso in Super League in questa stagione, il club bernese ha festeggiato domenica il primo titolo della sua storia dopo la sconfitta del San Gallo contro il Sion per 3-0.

Sopraffatti dalla posta in palio sia lo scorso fine settimana davanti al proprio pubblico, nella sconfitta per 1-0 contro il Lugano, sia sabato a Basilea, dove sono stati battuti 3-1, i bernesi hanno avuto bisogno di un aiuto esterno per completare la loro impresa.

Estasi alla Stockhorn Arena: i tifosi del Thun festeggiano il titolo 03.05.2026

E possono ringraziare il Sion, autore di un’altra prestazione di spessore sul campo del San Gallo.

I vallesani hanno conquistato il quarto successo consecutivo senza subire reti. Il loro portiere Anthony Racioppi, pur aiutato in un’occasione dalla traversa, non viene più battuto dallo scorso 21 marzo.

Kololli e Chouaref protagonisti

In Svizzera orientale, la squadra di Didier Tholot ha saputo reagire dopo un intervento severo del VAR, che ha portato all’annullamento del primo gol di Josias Lukembila al 18’. Benjamin Kololli ha poi sbloccato il risultato al 43’ con un bel colpo di tacco, proprio dopo una fase favorevole al San Gallo.

Quel gol ha dato fiducia al Sion, quarto in Super League, che nella ripresa ha preso il largo. Ilyas Chouaref ha firmato il 2-0 con un’azione personale dopo un lungo rinvio di Racioppi al 63’, mentre Théo Berdayes ha chiuso i conti al 76’ con un colpo di testa su un corner ben calciato da Kololli.

San Gallo – Sion 0:3 Super League | 35° turno | stagione 25/26 03.05.2026

Questa bella vittoria permette dunque all’Oberland bernese di celebrare i suoi campioni. Al Sion, invece, consente di portarsi provvisoriamente a due punti dal podio e dal Lugano, terzo, in attesa della partita dei ticinesi in casa dello Young Boys, prevista alle 16.30.