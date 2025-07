Staying longer at home never felt this good! 🤩💪



Wir sind im Viertelfinal! Nous sommes en quarts de finale! Siamo ai quarti! Nus essans i’l quartfinal!



🔜 🇪🇸/🇮🇹 🆚🇨🇭

📆 18.7 🕘 21:00

🏟️ Wankdorf, Bern pic.twitter.com/X8GPbi01Qe