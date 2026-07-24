Juergen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Germania. Il 59enne ha firmato fino al 2030 e succede a Julian Nagelsmann, esonerato dopo l'eliminazione ai rigori contro il Paraguay ai Mondiali.

Calacio È ufficiale: Juergen Klopp è il nuovo CT della Germania

L'ex allenatore del Liverpool dovrà riportare la Nazionale tedesca ai vertici.

La Germania non supera i quarti di un torneo importante dalla semifinale di Euro 2016.

Klopp ha vinto tutto con il Liverpool tra il 2015 e il 2024, inclusa la Champions nel 2019 e il campionato nel 2020. Da ultimo era direttore del calcio mondiale presso Red Bull dal 2024.