Calcio-mercato È ufficiale: Saipi lascia il Lugano per accasarsi al Castellon

Sono 180 le sue presenze in bianconero

Quel che era stato anticipato ieri dal «Blick» è diventato ufficiale oggi: il Lugano ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo del portiere 26enne Amir Saipi al Castellon, formazione della Segunda Division spagnola.