Sono 180 le sue presenze in bianconero
freshfocus
Quel che era stato anticipato ieri dal «Blick» è diventato ufficiale oggi: il Lugano ha annunciato il trasferimento a titolo definitivo del portiere 26enne Amir Saipi al Castellon, formazione della Segunda Division spagnola.
«Si interrompe quindi dopo cinque stagioni e 180 presenze complessive – si legge nel comunicato stampa dell’FCL – un percorso coronato dal successo in Coppa Svizzera del 2022 e dagli ottavi di UEFA Conference League nella stagione 2024-25».
«Amir è cresciuto con il Club, diventandone uno dei volti più rappresentativi», hanno sottolineato i bianconeri.