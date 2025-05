Jack Grealish e Kevin de Bruyne hanno fatto scalpore al Manchester City per anni, ma ora sono entrambi sul punto di andarsene. Keystone

L'imminente finestra di trasferimento estiva vedrà più di uno o due grandi nomi del calcio internazionale lasciare i loro club. Nel caso di alcune stelle, il trasferimento sembra addirittura prossimo alla conclusione.

Jan Arnet Jan Arnet

Al-Nassr Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha recentemente alimentato le speculazioni su un suo trasferimento con un post sui social media.

«Questo capitolo è chiuso. La storia? È ancora in fase di scrittura. Sono grato a tutti», ha scritto il portoghese su Instagram, accompagnando una foto che lo ritrae con la maglia del suo attuale club, l'Al-Nassr.

Molti tifosi hanno interpretato le parole, che CR7 non ha spiegato ulteriormente, come un messaggio d'addio. In effetti, il contratto del 40enne scade quest'estate.

Manchester City Kevin de Bruyne

Il contratto di De Bruyne al Manchester City è in scadenza e non sarà prolungato. La stella del centrocampo belga può quindi trasferirsi liberamente.

Il Napoli è attualmente considerato il club più caldo, con i campioni d'Italia che non hanno fatto mistero del loro desiderio di ingaggiare il 33enne. Tutto questo, nonostante un probabile offerta dalla MLS.

Bayer Leverkusen Florian Wirtz

Anche la partenza di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen sembra ormai cosa fatta. Anche se il 22enne ha ancora un contratto fino al 2027, può trasferirsi, se l'offerta è giusta.

Secondo i media tedeschi, l'ambito attaccante ha già deciso di scegliere il Liverpool, ma i due club non hanno ancora trovato un accordo. In ogni caso, la cifra del trasferimento sarà superiore ai 100 milioni di euro.

SSC Napoli Victor Osimhen

Nel 2023 il nigeriano ha portato il Napoli allo scudetto, ma poi ha litigato con la dirigenza del club. Il trasferimento previsto in Arabia Saudita è stato cancellato all'ultimo minuto nell'estate del 2024, con Osimhen che si è unito al Galatasaray in prestito come soluzione di emergenza.

Anche in Turchia l'attaccante ha dimostrato le sue capacità: 36 gol e 8 assist in 40 partite. Il nigeriano è stato nominato miglior giocatore della stagione. Destinato a tornare al Napoli? Forse, perché oltre ai club sauditi, anche Chelsea, Manchester United e Juventus sono interessati ai suoi servizi e alle sue reti.

Liverpool Trent Alexander-Arnold

Dopo 20 anni al Liverpool, il terzino destro non ha più voluto prolungare il suo contratto. Il 26enne ha già lasciato i Reds e gli esperti di trasferimenti sanno già dove sarà diretto: al Real Madrid. Ma il trasferimento non è ancora ufficiale.

Bayern Monaco Leroy Sané

Anche il contratto di Leroy Sané è in scadenza. Il Bayern vorrebbe prolungarlo e sembra che lui non sia contrario a rimanere a Monaco più a lungo.

Non è però ancora soddisfatto dell'attuale offerta contrattuale, motivo per cui è possibile anche una partenza (senza trasferimento). Diversi club della Premier League sarebbero interessati.

Sporting Lisbona Viktor Gyökeres

54 gol e 13 assist in 52 partite: Gyökeres ha vissuto una stagione da sogno. Il suo valore di mercato (attualmente intorno ai 75 milioni di euro) sta crescendo e la lista degli interessati si allunga sempre di più.

Nonostante il contratto valido fino al 2028, sarà difficile tenere lo svedese a Lisbona. L'Arsenal è alla ricerca di un nuovo centravanti e al momento lui è in pole position.

Lille Jonathan David

Dopo un'altra grande stagione (25 gol, 12 assist) al Lille, i tempi sono finalmente maturi perché il canadese si trasferisca in un top club.

David può partire in trasferimento libero e quindi scegliere virtualmente il suo nuovo club. Il centravanti è particolarmente richiesto in Serie A: Juve, Inter e Napoli sono le interessate.

Santos Neymar

Sebbene l'avventura di Neymar in Arabia Saudita sia stata estremamente redditizia, è comunque da dimenticare. Nell'estate del 2023, il brasiliano si è trasferito all'Al-Hilal per 90 milioni di euro, dove ha collezionato solo sette presenze in un anno e mezzo ed è ripartito per il Santos, suo club d'origine, in trasferimento gratuito nel gennaio di quest'anno.

E ora? Seguirà la prossima avventura esotica? Il brasiliano farà un altro tentativo in Europa? O resterà in Brasile? Il tutto rimane completamente aperto.

Manchester City Jack Grealish

Nel 2021 Grealish è diventato il trasferimento più costoso nella storia del Manchester City (117,50 milioni di euro). Ora i segnali indicano una sua partenza.

L'inglese ha perso da tempo il posto fisso e non è stato nemmeno convocato per l'ultima partita della stagione.

«Jack è un grande giocatore che merita di essere in campo ogni tre giorni. Non è stato così né in questa stagione né nella scorsa. Deve cambiare questa situazione, che sia con noi o altrove», ha chiarito Pep Guardiola.

Il contratto di Grealish è valido fino al 2027 e sembra probabile un trasferimento in Premier League, anche in prestito.