Il portiere dell'Inter Yann Sommer durante la partita di calcio di UEFA Champions League tra Inter FC e AS Monaco a Milano. KEYSTONE

Che serata pazzesca quella andata in scena mercoledì sera con la Champions League! Durante le 18 partite che hanno sancito la fine della nuova fase di campionato della competizione ci sono stati molti momenti salienti. Ecco quali vale la pena conoscere.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Mercoledì sera si sono giocate ben 18 partite di Champions League.

Il matchday XXL ha offerto numerose prelibatezze.

blue Sport ha raccolto sette fatti curiosi avvenuti negli ultimi incontri della fase a gironi della competizione. Mostra di più

Girandola di gol

Con la nuova modalità della massima serie, mercoledì sera si è assistito a un vero e proprio festival del calcio: in programma c'erano 18 partite, durante le quali sono stati segnati ben 64 gol. Solo un'altra volta nella storia sono stati segnati più gol in un solo giorno: il 16 settembre del 1970 in Europa League.

La squadra più prolifica in questa fase a gironi della Champions League è stata il Barcellona con un totale di 28 gol. Il Dortmund è al secondo posto, ma con un discreto distacco, con 22 gol. Atlético, Real Madrid, Atalanta e Bayern si piazzano insieme al terzo posto (20 gol ciascuno).

Non sorprende che giochino nel Barça e nel BVB i due più importanti marcatori della fase a gironi: si tratta di Robert Lewandowski e Serhou Guirassy, che si piazzano a pari merito con nove gol ciascuno, seguiti da Raphinha del Barcellona con otto.

Il centravanti polacco ha realizzato 103 gol nella massima serie e si colloca così al terzo posto nella storia della Champions League, dietro a Cristiano Ronaldo (140) e Lionel Messi (129).

Tre triplette...

Tre giocatori sono riusciti a realizzare una tripletta. Lautaro Martínez ha abbattuto praticamente da solo il Monaco nel 3-0 contro l'Inter. L'argentino ha segnato 144 gol in 312 partite con i nerazzurri.

Dopo che Bradley Barcola ha portato in vantaggio il PSG contro lo Stoccarda, il suo partner d'attacco Ousmane Dembélé ha fatto a pezzi gli svevi con i suoi tre gol.

Morgan Rogers era in partita fin dall'inizio. L'attaccante dell'Aston Villa ha segnato due volte nei primi cinque minuti contro il Celtic, un'impresa mai riuscita prima nella massima serie. Il 22enne inglese ha poi messo a segno il 4-2 nei minuti di recupero.

... e quattro doppiette...

Hanno mancato di poco la tripletta Rodrygo del Real, Griezmann dell'Atlético, Adam Idah del Celtic e Serhou Guirassy del Dortmund, tutti a segno due volte mercoledì sera.

... oltre a una doppietta... in autogol

Il difensore del Feyenoord Gernot Trauner ha invece avuto una brutta serata. L'austriaco ha segnato ben due volte nella propria rete contro il Lille. Tra i due errori, il 32enne difensore centrale austriaco ha realizzato l'1:1 nella sconfitta per 6-1 a Lille.

Gernot Trauner del Feyenoord sul pallone - il livello di pericolo più alto per il suo autogol. KEYSTONE

Sommer per la settima volta senza subire reti

Nella sconfitta per 3-0 contro l'Inter, il Monaco non è riuscito a fare un solo tiro in porta. Naturalmente, la squadra di Adi Hütter non è stata aiutata dall'essere in inferiorità numerica fin dalle prime battute dopo l'espulsione.

Alla fine, però, il cartellino rosso per il Monaco, che ha Denis Zakaria e Breel Embolo nell'undici titolare, probabilmente non ha giocato un ruolo così importante.

I nerazzurri sanno infatti bene cosa significhi lavoro difensivo. Il portiere Yann Sommer ha subito un solo gol in otto partite: il gol di Martin Terrier del Leverkusen, in occasione della sesta giornata, ha impedito allo svizzero di mantenere il record di imbattibilità.

Yann Sommer fuori dal lavoro contro il Monaco. KEYSTONE

La fortezza Allianz Arena

Il Bayern Monaco ha fatto il suo dovere contro lo Slovan Bratislava e ha vinto per 3:1 contro i sacrificati slovacchi all'Allianz Arena. I campioni tedeschi sono ora imbattuti in 34 partite casalinghe (32 vittorie, 2 pareggi), sia di campionato che della fase a gironi della Champions League. Si tratta della serie più lunga nella storia della competizione.

Il record negativo dell'YB

Il Wankdorf non è invece stato una fortezza inespugnabile in questa stagione: lo Young Boys ha infatti perso la sua ottava partita di Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado: un nuovo record negativo per una squadra svizzera.

Lo YB è una delle due sole squadre - insieme allo Slovan Bratislava - a terminare con zero punti. L'ultima volta che una squadra ha perso così tante partite nella massima serie in una sola stagione è stato nel 2002/03 (Bayer Leverkusen con 9 sconfitte e Lokomotiv Mosca con 8).

I bernesi hanno vinto solo una delle ultime 19 partite di Champions League, nel novembre 2023, contro gli avversari di ieri della Stella Rossa di Belgrado.

Giorgio Contini è rimasto senza vittorie nelle sue prime quattro partite da allenatore (2 pareggi, 2 sconfitte), come l'ultima volta di Patrick Rahmen nel luglio/agosto 2024 (addirittura le prime 5). Inoltre, i bernesi sono ancora senza gol sotto Contini, nonostante 68 tiri.