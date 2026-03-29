Fra i giocatori che ancora non hanno la certezza di partecipare ai Mondiali ci sono Jashari (a destra nella foto) e Alvyn Sanches (a sinistra). Freuler, al centro, è una certezza, mentre il numero 6 Zakaria è un rebus tattico. KEYSTONE

Murat Yakin può convocare 26 calciatori per la Coppa del Mondo. La maggior parte della squadra nazionale svizzera per i mondiali è già stata individuata, ma ci sono ancora alcuni giocatori che vacillano.

Jan Arnet, Moritz Meister Jan Arnet

In porta, la situazione è chiara: a meno che Gregor Kobel non si infortuni, sarà il titolare. Yvon Mvogo è il numero 2, mentre Marvin Keller ha le migliori possibilità di far parte della spedizione come terzo portiere.

Murat Yakin ha portato con sé quattro portieri ai Mondiali del 2022 perché due di loro erano ancora infortunati. Questa volta, probabilmente, ne lascerà tre. Se dovesse scegliere di convocarne uno in più, Philipp Köhn avrebbe buone possibilità di rientrare in lista.

Anche la difesa dovrebbe essere al completo, a patto che tutti i giocatori siano in forma. Al centro non c'è discssione sul duo composto da Manuel Akanji e Nico Elvedi. Silvan Widmer ha fatto parte dell'undici titolare come terzino destro in tutte le partite di qualificazione e l'eterno Ricardo Rodriguez manterrà probabilmente il suo posto a sinistra.

Gli altri difensori favoriti per la convocazione sono Miro Muheim, Luca Jaquez, Isaac Schmidt, Aurèle Amenda ed Eray Cömert.

Xhaka, Freuler e Mister X a centrocampo

A centrocampo, il capitano e playmaker Granit Xhaka è e rimane il perno, spalleggiato dalla certezza Remo Freuler. Il terzo titolare dipenderà dalle scelte tattiche di Yakin.

Denis Zakaria sarebbe adatto a un ruolo più difensivo, mentre Fabian Rieder potrebbe essere considerato un elemento più creativo. Djibril Sow è sinonimo di stabilità, corsa e solidità. Michel Aebischer e Vincent Sierro hanno caratteristiche simili.

Anche Ardon Jashari ha dimostrato di potersi armonizzare con Xhaka in un duo di playmaker. E con Alvyn Sanches, Yakin avrebbe un asso nella manica che potrebbe dare impulso all'attacco quando serve un gol.

Johan Manzambi, che sta disputando una stagione eccezionale a Friburgo agendo in zone centrali, finora ha giocato quasi esclusivamente sulla fascia per Yakin.

Okafor tornerà a fare concorrenza in avanti?

A proposito di esterni: Dan Ndoye e Ruben Vargas saranno probabilmente titolari, anche se ultimamente le cose non sono andate secondo i piani nelle rispettive squadre di club.

Sarebbe sorprendente non vederli nell'11 di Yakin, ma se così fosse, proprio Manzambi ha le carte migliori per sostituirli. Oppure Noah Okafor, che ha ritrovato la strada della nazionale dopo qualche battibecco con il commissario tecnico.

Okafor sarebbe anche un possibile nome per il ruolo di attaccante, se Yakin volesse puntare su un profilo veloce. Altrimenti, però, questo posto sarà riservato a Breel Embolo. Anche lui ha impressionato con ottime prestazioni nelle qualificazioni ed è l'unico vero centravanti della rosa attuale.

Le alternative sarebbero Cedric Itten, Andi Zeqiri o il lungodegente Zeki Amdouni, che dovrebbe tornare presto in forma.

Per Alessandro Vogt, che nonostante l'ottima stagione con il San Gallo è ancora in attesa della sua prima convocazionale in nazionale maggiore, la Coppa del Mondo potrebbe arrivare un po' troppo presto.

Chi andrà ai Mondiali? Ecco la panoramica:

I giocatori sicuri della convocazione (17) Porta : Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Difesa: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer, Miro Muheim

Centrocampo/attacco: Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Johan Manzambi, Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Denis Zakaria Mostra di più

I giocatori che hanno buone possibilità di rientrare in lista (9) Porta: Marvin Keller

Difesa: Luca Jaquez, Isaac Schmidt, Aurèle Amenda, Eray Cömert

Centrocampo/attacco: Ardon Jashari, Alvyn Sanches, Vincent Sierro, Noah Okafor Mostra di più

I giocatori che possono ancora sperare (12) Difesa: Cédric Zesiger, Adrian Bajrami, Zachary Athekame, Sascha Britschgi

Centrocampo/attacco: Joel Monteiro, Cedric Itten, Andi Zeqiri, Filip Ugrinic, Simon Sohm, Christian Fassnacht, Zeki Amdouni, Alessandro Vogt Mostra di più