Dal presidente alle star del K-pop, i sudcoreani chiedono una revisione completa del sistema calcistico del paese e una punizione per il fallimento dopo la precoce eliminazione della nazionale dal Mondiale. L'ex coach subisce minacce di morte e divieti d'entrata in negozi e ristoranti.

In sintesi La Corea del Sud è stata eliminata dal Mondiale già dopo la fase a gironi.

Hong Myung-bo, leggenda del calcio coreano e coach della nazionale ha inoltrato le dimissioni.

Chiesti anche cambiamenti radicali all'interno della federcalcio del Paese asiatico.

Nei confronti dell'ex coach, in patria, sono state espresse minacce di morte e numerosi sono gli esercizi pubblici che gli vietano l'accesso.

Già nel 2025 una petizione chiedeva il licenziamento di Hong e trasparenza nel processo di nomina dell'allenatore della nazionale. Il non raggiungimento delle 50'000 firme ha archiviato l'iniziativa.

Le speranze della nazionale sudcoreana di calcio di qualificarsi ai sedicesimi di finale dei Mondiali FIFA 2026 si sono definitivamente infrante il 28 luglio, dopo aver perso contro il Messico e il Sudafrica nel gruppo A, vincendo solo la prima gara contro la Repubblica Ceca.

C'erano grandi aspettative nel Paese asiatico per la nazionale guidata da Hong Myung-bo, e la rabbia per la precoce eliminazione è stata altrettanto grande.

Minacce di morte e richieste di cambi radicali

Anziché dalla consueta cerimonia di benvenuto in aeroporto, la squadra è stata accolta con cartelli di protesta e cori di disappunto.

A ciò sono seguite minacce di morte online, divieti di accesso ai ristoranti e rinnovate richieste di cambiamenti radicali all'interno del sistema calcistico del Paese, come riporta il South China Morning Post.

Hong e otto giocatori, tra cui Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom e Lee Kang-in, sono arrivati all'aeroporto internazionale di Incheon martedì mattina, dopo aver lasciato il Messico, mentre la stella più famosa del calcio sudcoreano, Son Heung-min, e altri giocatori sarebbero rientrati separatamente.

Former head coach Hong Myung-bo and a few of his players for the South Korean men's national football team were met with boos from angry people as they returned home Tuesday from a short stay at the FIFA World Cup.https://t.co/YP48KZTQv8 — The Korea Times (@koreatimescokr) June 29, 2026

Meme e post minacciosi

Come riporta il The Chosun Daily, una community online ha pubblicato un post intitolato «Prenderò l'iniziativa e ucciderò Hong Myung-bo», scritto da un utente che affermava di avere 41 anni.

L'autore avvertiva: «Ucciderò Hong Myung-bo all'aeroporto di Incheon il giorno del suo ritorno in Corea». Il post è stato successivamente cancellato.

Un'altra community ha condiviso un'immagine modificata con Photoshop intitolata «L'ultima istruzione tattica di Hong Myung-bo», che ritraeva l'allenatore mentre teneva una lezione con la scritta: «Una volta arrivati all'aeroporto, non voltatevi indietro e non disperdetevi in diverse direzioni per scappare».

Le dimissioni

Tornato in patria, il 57enne si è presentato alla stampa dichiarando: «Chiedo scusa al popolo coreano che ha amato e sostenuto il calcio sudcoreano», e ha letto unilateralmente una dichiarazione di scuse in cui affermava: «Desidero dimettermi dalla carica di allenatore capo della squadra nazionale».

Nessun spazio per delle domande, la conferenza stampa è durata due minuti.

Divieto d'ingresso

Ristoranti e minimarket hanno così iniziato ad affiggere avvisi che vietavano l'ingresso all'ex coach, mentre sulle piattaforme online sono comparsi post minacciosi che incitavano alla sua morte.

Sono poi circolate online foto di cartelli di che vietano l'ingresso a Hong Myung-bo in ristoranti e caffè.

Un ristorante del Paese, a Hojeong-dong, ha esposto un cartello con l'illustrazione di un pallone da calcio con la scritta: «L'ingresso a Hong Myung-bo è vietato!».

"Hong Myung-bo is banned from entering." 🚫



Noticed in front of a convenience store in the Korea after Korea Republic national team's elimination in the Group Stage of FIFA World Cup 2026.



📷 : FIFA#WC2026 #FIFAWorldCup #KoreaRepublic #HongMyungbo#SNESports#LifeTelco pic.twitter.com/sD54fIG0Ci — SNE Sports (@SNE_Sports) June 28, 2026

Anche una macelleria a Gimje, nella provincia di Jeolla Settentrionale, ha pubblicato una foto con il messaggio: «Vietiamo severamente l'ingresso all'allenatore della nazionale Hong Myung-bo».

Già in precedenza, il 26 giugno, giorno della sconfitta della nazionale contro il Sudafrica, si era diffusa online la foto di un minimarket con un cartello che diceva «L'ingresso a Hong Myung-bo è vietato».

La petizione che è stata archiviata

Una petizione dello scorso anno, che chiedeva il licenziamento di Hong e trasparenza nel processo di nomina dell'allenatore della nazionale, è riemersa.

La raccolta firme non aveva raggiunto le 50'000 sottoscrizioni necessarie per essere presentata alla Commissione permanente dell'Assemblea nazionale ed era quindi stata quindi archiviata.

Questa è la prima volta dai Mondiali di Russia 2018 che la Corea del Sud non riesce a superare la fase a gironi.

Hong, figura chiave nella storica cavalcata della squadra fino alle semifinali dei Mondiali di Corea/Giappone del 2002, ha ora assistito a due eliminazioni consecutive nella fase a gironi, ai Mondiali del Brasile del 2014 e al torneo del 2026, macchiando così la sua eredità.