Il piano di Gianni Infantino di vendere i diritti dei Mondiali a investitori privati è decisamente fallito. E ora le critiche rivolte al presidente della FIFA si fanno sempre più accese. Da tempo si parla già di possibili scenari di addio.

Tre anni fa, Gianni Infantino era stato riconfermato presidente della FIFA tra gli applausi dei delegati.

«A tutti quelli che mi amano – e so che sono tanti – e a tutti quelli che mi odiano – e so che ce ne sono alcuni – vi ringrazio tutti», ha dichiarato lo svizzero, in carica dal 2016, dopo la votazione per acclamazione tenutasi a Kigali, capitale del Ruanda.

L’anno prossimo ci saranno di nuovo le elezioni. Il 18 marzo 2027, se tutto procederà secondo i piani, il vallesano vorrebbe farsi eleggere per l’ultima volta presidente, per un altro mandato di quattro anni, a Rabat (Marocco), in occasione del 77° Congresso della FIFA, come previsto dallo statuto.

Il fallimento dell’accordo con gli investitori sta però alimentando sempre più le critiche nei confronti del 56enne. Un cambio al vertice sembra possibile, anche se il numero uno gode di ampio sostegno.

Un'opzione: il Consiglio della FIFA

I candidati hanno tempo fino al 18 novembre per presentare la propria candidatura. Entro tale data, quindi, dovrebbero aver assicurato il sostegno dei propri sostenitori.

A Victor Montagliani, presidente della Concacaf, la Confederazione continentale responsabile per il Nord e Centro America e i Caraibi, vengono attribuite tali ambizioni. Tuttavia, finora non esiste un candidato ufficiale in contrapposizione a Infantino.

Se, ad esempio, un’opposizione guidata dall’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) dovesse puntare a una rapida sostituzione del presidente della FIFA – cosa che, alla luce delle recenti dichiarazioni al vetriolo, non sembra improbabile – il Consiglio della FIFA potrebbe intervenire.

Il cosiddetto Consiglio della FIFA è l’organo decisionale più importante dell’organizzazione tra un Congresso della FIFA e l’altro, ed è composto da 37 membri.

Per convocare una riunione straordinaria sarebbero necessari almeno 19 voti favorevoli, secondo quanto riporta la BBC. La riunione dovrebbe tenersi entro due settimane.

Tuttavia, il presidente potrebbe semplicemente respingere una richiesta di dimissioni.

Oppure il Congresso della FIFA

Un'altra possibilità sarebbe una seduta straordinaria del Congresso della FIFA, l'organo supremo della Federazione mondiale.

A tal fine è necessario un quinto dei voti (43) delle 211 federazioni affiliate alla FIFA. La richiesta deve essere presentata per iscritto e la riunione deve tenersi entro tre mesi. Successivamente, si potrebbe presentare una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale massimo dirigente.

Tuttavia, non c’è ancora un candidato ufficiale. Inoltre, le critiche mosse dai membri della FIFA ai piani di Infantino non equivalgono necessariamente a un voto a favore delle sue dimissioni.