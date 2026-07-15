La Svizzera ha raggiunto i quarti di finale ai Mondiali, ma nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028 non sarà inserita nella prima fascia. E potrebbe addirittura scivolare nella terza.

Giocatori giovani come Ardon Jashari (a sinistra) e Luca Jaquez potrebbero essere schierati più spesso durante la campagna di Nations League.

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera, reduce dai quarti di finale ai Mondiali, non sarà in prima fascia nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028.

Rischia perfino di scivolare in terza se non chiuderà tra le prime due il girone di Nations League.

La competizione sarà quindi decisiva sia per il percorso europeo sia per permettere a Murat Yakin di testare giovani talenti e ampliare le alternative in rosa.

Il prossimo impegno sarà particolarmente intenso, con quattro partite in undici giorni tra fine settembre e inizio ottobre. Riepilogo creato con

Dopo il Mondiale, lo sguardo è già rivolto all’Europeo. E per la Svizzera il cammino verso Euro 2028 potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice, nonostante il buon risultato ottenuto alla Coppa del Mondo, conclusa ai quarti di finale.

Secondo il regolamento UEFA, infatti, le fasce per il sorteggio dei gironi di qualificazione saranno determinate in base alla classifica della Nations League.

La retrocessione dalla Lega A, arrivata due anni fa, impedirà alla Nazionale svizzera di essere inserita nella prima fascia, esponendola così al rischio di incrociare subito una delle squadre più forti.

Ma lo scenario potrebbe diventare ancora più complicato. Se la Svizzera non dovesse chiudere al primo o al secondo posto il proprio girone di Nations League, che comprende Scozia, Slovenia e Macedonia del Nord, scivolerebbe infatti in terza fascia. I risultati dell’autunno avranno quindi un peso decisivo.

Come già avvenuto in passato, la Nations League offrirà inoltre una possibile via d’accesso agli spareggi per le Nazionali che non riusciranno a qualificarsi direttamente all’Europeo.

Spazio anche agli esperimenti

Poco dopo l’eliminazione ai Mondiali, per Murat Yakin non è stato semplice proiettarsi subito verso il futuro. Il commissario tecnico della Svizzera ha comunque ribadito che l’obiettivo sarà tornare in Lega A.

«Allo stesso tempo, la Nations League ci offre anche la possibilità di testare alcuni giovani», ha spiegato il ct.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Talenti come Zachary Athekame, Sascha Britschgi, Bruno Ogbus, Alessandro Vogt e Winsley Boteli potrebbero così trovare spazio per le prime presenze in rossocrociato.

Altri giovani, tra cui Alvyn Sanches, Aurèle Amenda, Ardon Jashari e Luca Jaquez, potrebbero invece essere inseriti con maggiore continuità nel gruppo. Molto dipenderà, naturalmente, dalla loro crescita e dal rendimento nei rispettivi club.

Anche se i principali senatori della squadra sono apparsi in linea di massima disponibili a proseguire la loro carriera internazionale, non si possono escludere alcuni ritiri.

In ogni caso, Yakin dovrà lavorare per evitare che eventuali assenze aprano lacune troppo ampie nell’organico.

Quattro partite in undici giorni

Il prossimo raduno della Svizzera sarà particolarmente intenso, dopo le modifiche apportate al calendario della Nations League. Le tradizionali tre finestre internazionali d'autunno, con due partite ciascuna, sono state ridotte a due.

Questo significa disputare quattro incontri già nel primo raduno successivo al Mondiale, in programma dal 26 settembre al 6 ottobre.

Alle trasferte contro Macedonia del Nord e Scozia seguiranno due partite casalinghe a Lucerna, contro Slovenia e Macedonia del Nord. A metà novembre la Svizzera chiuderà la fase a gironi con la trasferta in Slovenia e la sfida interna contro la Scozia.

Il 6 dicembre, a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, verranno sorteggiati i dodici gironi delle qualificazioni a Euro 2028. La fase finale del torneo si disputerà in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda.