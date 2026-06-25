Data, ora e possibili avversari
Ecco come proseguirà ora il percorso della Nazionale svizzera
Manzambi: «Un onore seguire le orme di Shaqiri ai Mondiali»
Tre partite, due vittorie e nessuna sconfitta: la Nazionale svizzera si qualifica come capogruppo ai sedicesimi di finale dei Mondiali. L’orario del fischio d’inizio e il luogo della partita sono già noti, mentre l’avversario è ancora da definire.
Nell'ultima partita del girone B, la Nazionale svizzera ha battuto il Canada, co-organizzatore del torneo, aggiudicandosi il primo posto nel girone grazie a una vittoria per 2 a 1.
È quindi certo: la Svizzera disputerà il primo turno a eliminazione diretta venerdì 3 luglio alle 5 (ora svizzera) a Vancouver.
Grazie alla vittoria contro il Canada, la squadra di Murat Yakin si concede più tempo per riposarsi. Invece di soli tre giorni, ora ne avrà a disposizione otto per prepararsi alla prossima sfida.
A fine giugno, poi, la Nati lascerà il ritiro di San Diego per trasferirsi sulla costa occidentale del Paese nordamericano.
Nella migliore delle ipotesi, gli svizzeri disputeranno anche gli ottavi di finale il 7 luglio alle 22.00 (sempre ora svizzera), a Vancouver.
14 possibili avversari
Resta invece ancora da definire l’avversario nei sedicesimi di finale. La Nati affronterà una terza classificata del girone. Ciò dipenderà da quali otto delle dodici terze classificate si qualificheranno.
Il possibile avversario dei rossocrociati proviene dai gironi E, F, G, I o J. Al momento potrebbero essere le seguenti 14 nazioni:
- Gruppo E: Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao
- Gruppo F: Giappone, Paesi Bassi, Svezia
- Gruppo G: Egitto, Iran, Belgio, Nuova Zelanda
- Gruppo I: Senegal, Iraq
- Gruppo J: Algeria, Austria
I possibili avversari della Nazionale nei sedicesimi di finale dei Mondiali
Al più tardi entro la fine della fase a gironi, nella notte tra sabato e domenica, la Nazionale conoscerà il proprio avversario.
Dopo la vittoria sul Canada, però, è in programma prima un evento familiare, motivo per cui la squadra rimarrà un giorno a Vancouver e tornerà a San Diego solo giovedì, ma non per molto.
Fonte preferita
Ora puoi impostare blue News come tua fonte di notizie preferita su Google.
Clicca sul pulsante, seleziona la casella accanto a blue News – fatto!