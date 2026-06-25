Data, ora e possibili avversari Ecco come proseguirà ora il percorso della Nazionale svizzera

Tre partite, due vittorie e nessuna sconfitta: la Nazionale svizzera si qualifica come capogruppo ai sedicesimi di finale dei Mondiali. L’orario del fischio d’inizio e il luogo della partita sono già noti, mentre l’avversario è ancora da definire.