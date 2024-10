Mattia Croci-Torti vuole far bene. Keystone

Dopo dieci turni di Super League, abbiamo chiesto a Chat-GPT di prevedere la classifica finale della stagione 2024/25. Ecco i campioni, le squadre retrocesse e i capocannonieri secondo l'intelligenza artificiale.

Dopo dieci turni di Super League giocati, non possiamo più aspettare. Vogliamo già sapere chi sarà in cima al podio alla fine della stagione, quindi abbiamo chiesto a Chat-GPT.

L'innovativo chatbot dell'azienda statunitense OpenAI ha analizzato per noi tutte le partite giocate finora nella stagione 2024/25. Per farlo, ha letto numerose statistiche, ha esaminato le opinioni degli esperti, ha considerato le quote delle scommesse e a un certo punto si è persino reso conto che Thierno Barry non gioca più per l'FC Basel nonostante abbia segnato cinque gol.

Dopo esattamente 44 secondi, Chat-GPT è giunto alla seguente conclusione, completamente priva di filtri.

12° Losanna-Sport

Il Losanna non riuscirà a evitare la retrocessione. Nonostante le occasionali buone partite di Fousseni Diabaté, la squadra rimane troppo debole per sopravvivere in campionato.

Questo giocatore si distingue: Fousseni Diabaté - il suo ritmo e la sua capacità di segnare non saranno sufficienti a salvare il Losanna dalla retrocessione.

Un giocatore che crolla: Karlo Letica - i troppi gol subiti e l'incertezza in porta lo rendono il giocatore più debole della squadra.

11° FC Sion

Il Sion resta a rischio retrocessione. Nonostante le prestazioni di Kevin Bua, sarà difficile rimanere in campionato perché la difesa commette spesso errori.

Questo giocatore si distingue: Kevin Bua - rimane la mente creativa e il motore offensivo della squadra.

Un giocatore che si distingue: Jan Kronig - i suoi errori in difesa costano alla squadra punti importanti.

10° FC Winterthur

Il Winterthur avrà una stagione difficile e sta lottando per rimanere in campionato. Roman Buess rimane il miglior giocatore a livello offensivo, ma la squadra ha troppe lacune in generale.

Questo giocatore si distingue: Roman Buess - segna i gol importanti che mantengono la squadra in lotta per la retrocessione.

Questo giocatore si distingue: Lukas Mühl - le sue prestazioni difensive sono spesso inadeguate.

9° Yverdon-Sport

L'Yverdon lotterà contro la retrocessione, ma può quasi salvarsi. Paul Bernardoni svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la squadra in partita.

Questo giocatore si distingue: Paul Bernardoni - le sue prestazioni in porta sono fondamentali per la permanenza in campionato.

Un giocatore che si distingue: Ricardo Alves - la sua forma è troppo incostante e questo indebolisce la squadra.

8° Grasshoppers Zurigo

Il Grasshoppers ha offerto una prestazione altalenante e si trova nella parte bassa della classifica. Il loro attacco rimane troppo innocuo e la difesa mostra delle debolezze.

Spicca un giocatore: Giotto Morandi - la sua creatività a centrocampo fornisce accenti importanti.

Un giocatore che crolla: Adama Bojang - non fornisce la minaccia di gol che ci si aspetta.

7. FC Lucerna

Il Lucerna ha avuto una stagione incostante, con alcune buone partite ma anche molte fluttuazioni. Lars Villiger è un punto luminoso in attacco, mentre la squadra nel suo complesso fatica a essere costante.

Questo giocatore si distingue: Lars Villiger - le sue prestazioni in attacco mantengono il Luzern stabile a centrocampo.

Un giocatore che si distingue: Sinan Karweina - è al di sotto delle aspettative.

6° FC Basilea

Il Basilea non riesce a sfruttare i successi precedenti e chiude con un deludente sesto posto. Albian Ajeti è il capocannoniere della squadra, ma non basta per migliorare la classifica.

Questo giocatore si distingue: Albian Ajeti - i suoi gol saranno fondamentali per il Basilea.

Questo giocatore è in calo: Romário Baró - è al di sotto delle aspettative e fatica a inserirsi nella squadra.

5. FC Lugano

Il Lugano è una squadra stabile nella parte alta del centrocampo. Anto Grgic e Kacper Przybylko hanno un ruolo centrale, ma la squadra non è abbastanza forte per giocare al vertice.

Questo giocatore si distingue: Anto Grgic - le sue qualità di leader a centrocampo sono indispensabili.

Un giocatore che crolla: Ousmane Doumbia - mostra ripetutamente debolezze in difesa.

4. FC San Gallo

Il San Gallo ha un attacco forte, guidato da Willem Geubbels. Tuttavia, la difesa rimane un problema, che impedisce alla squadra di avanzare tra le prime tre.

Questo giocatore si distingue: Willem Geubbels - la sua capacità di segnare lo rende uno dei migliori giocatori del campionato.

Un giocatore che si distingue: Stephan Ambrosius - gli mancano la stabilità e la consistenza necessarie in difesa.

3. BSC Young Boys

Lo Young Boys sta disputando una buona stagione, soprattutto grazie alle prestazioni di Silvere Ganvoula in attacco. In difesa, però, la squadra mostra delle debolezze che le impediscono di competere per il titolo.

Questo giocatore si distingue: Silvere Ganvoula - uno dei migliori marcatori del campionato, che segna molti gol importanti per l'YB.

Un giocatore che si distingue: Tanguy Zoukrou - spesso mostra debolezze in difesa che costano alla squadra punti preziosi.

2. Servette FC

Il Servette rimane una delle squadre più forti del campionato fino alla fine della stagione, guidata da Dereck Kutesa. Nonostante la solida difesa, il Servette ha mancato di poco il titolo.

Questo giocatore si distingue: Dereck Kutesa - rimane uno dei giocatori più pericolosi del campionato, sia come marcatore che come fornitore.

Un giocatore in calo: Usman Simbakoli - le sue prestazioni in attacco rimangono al di sotto delle aspettative.

Secondo Chat GPT Antonio Marchesano sarà decisivo per il suo Zurigo. Keystone

1° FC Zurigo

Lo Zurigo rimane la squadra più costante del campionato fino alla fine della stagione. Con Antonio Marchesano come figura centrale in attacco e una difesa stabile, si assicura il titolo di campione.

Questo giocatore si distingue in positivo: Antonio Marchesano - la sua creatività e il suo contributo al gol portano lo Zurigo al titolo.

Questo giocatore vive una stagione difficile: Nemanja Tosic - nonostante il suo potenziale, rimane il giocatore con le maggiori fluttuazioni di forma.