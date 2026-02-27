Le dichiarazioni senza peli sulla lingua di Granit Xhaka dopo l’amichevole contro l’Australia prima dei Mondiali e in occasione della partita d’esordio contro il Qatar non sono state accolte bene da tutti. Il direttore della Nati Pierluigi Tami parla del polverone suscitato dal capitano nel programma «Heimspiel».

Hai fretta? blue News riassume per te Il capitano della Nazionale Granit Xhaka offre una prestazione eccellente nella vittoria per 4 a 1 contro la Bosnia, rispondendo così sul campo alle polemiche che lo riguardano.

Il direttore della Nati Pierluigi Tami non riesce a capire perché in un articolo giornalistico compaiano citazioni anonime sul presunto malumore all’interno della squadra.

«Chi non è d’accordo con le dichiarazioni critiche del capitano può anche confrontarsi direttamente con Xhaka», afferma Tami.

Con dichiarazioni esplicite, Granit Xhaka ha criticato pubblicamente i suoi compagni di squadra. Lo ha fatto dopo l’1 a 1 nell’amichevole contro l’Australia, sottolineando l’atteggiamento superficiale della squadra. Poi dopo la partita contro il Qatar, sono stati i giocatori subentrati a finire nel mirino.

La conseguenza? Prima della Bosnia, è stato lo stesso capitano a finire sotto una pioggia di critiche.

Il «Blick» aveva addirittura scritto che nell’ambiente della squadra si era diffusa preoccupazione e si parlava perfino di una situazione che stava prendendo una piega tossica.

Il giornale, per sostenere la sua tesi, ha pubblicato citazioni anonime che ha attribuito all’ambiente dei giocatori della Nazionale. Ci sarebbe stata troppa negatività, che stava influenzando in peggio il clima all’interno della squadra.

Il giocatore con il maggior numero di presenze in Nazionale ha poi ammesso che notizie del genere non gli scivolano addosso senza lasciare traccia e, dopo la vittoria per 4 a 1 contro la Bosnia, ha anche elogiato i compagni di squadra.

Tami: «Chi ha un’opinione diversa può confrontarsi con Xhaka»

Per Andreas Böni, caporedattore di blue Sport, è degno di nota anche il modo in cui Xhaka ha reagito al polverone suscitato intorno alla sua persona.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

«Ha accettato le critiche, le ha incassate e poi ha dato il meglio di sé. Punto», afferma Böni nel programma «Heimspiel bei der Nati». E aggiunge: «Ha dimostrato come sa guidare la squadra e che tipo di capitano è. Nonostante il polverone che lo circondava, è rimasto incredibilmente concentrato».

Il direttore della Nazionale Pierluigi Tami ritiene che la squadra debba risolvere questi problemi al suo interno, senza che l’opinione pubblica ne venga a conoscenza.

«Si può avere un’opinione diversa, ma dobbiamo rimanere tutti sulla stessa linea. Chi non è d’accordo con una simile dichiarazione può anche confrontarsi direttamente con Xhaka.»

Anche questo scambio è necessario. «L’importante è essere onesti e aperti gli uni con gli altri. Anche un buon risultato in campo aiuta in questo senso», afferma Tami.

«La prestazione contro la Bosnia è stata impeccabile. È stata la risposta giusta a tutte le discussioni.»

Böni la vede allo stesso modo: «Bisogna avere il coraggio di andare dal capitano e affrontare le cose a testa alta. Così poi si può chiarire tutto tra di noi.»

Ma, in una squadra con 26 caratteri diversi e tanti familiari e consulenti intorno, è normale che certe cose finiscano per arrivare all’attenzione del pubblico.

«Quando però vengono pubblicate citazioni anonime, la situazione diventa molto delicata.»

Fonte preferita Ora puoi impostare blue News come tua fonte di notizie preferita su Google. Clicca sul pulsante, seleziona la casella accanto a blue News – fatto! Imposta qui →

L’intervista a Pier Tami, in tedesco, nel video qui sotto:

02:07