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L'arbitro svizzero a Parigi Urs Meier sul rigore fischiato da Schärer contro il Bayern: «Avrei preferito non l'avesse dato»

Björn Lindroos

29.4.2026

L'arbitro svizzero Sandro Scharer
L'arbitro svizzero Sandro Scharer
KEYSTONE

Controverso rigore fischiato da Sandro Schärer a Parigi. Urs Meier comprende la decisione, ma avrebbe preferito che l'arbitro svizzero non avesse indicato il punto.

Björn Lindroos

29.04.2026, 07:45

29.04.2026, 07:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un rigore controverso per il PSG fa discutere: Dopo il cross di Dembélé, la palla rimbalza sulla coscia di Davies e sul suo braccio, l'arbitro Schärer decide per il rigore dopo l'intervento del VAR.
  • L'esperto Urs Meier ritiene che la decisione sia giustificabile, in quanto Davies aveva il braccio a rischio, ma avrebbe preferito che il VAR non fosse intervenuto.
  • Il primo rigore per il Bayern dopo un fallo su Luis Diaz rimane indiscusso.
  • Nel complesso, Meier ha elogiato la prestazione dell'arbitro e non ha ravvisato motivi di critica sostanziale.
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L'ultimo gol di un primo tempo pazzesco tra Bayern e PSG è un punto di discussione. Il cross di Dembélé colpisce prima la coscia e poi il braccio di Davies.

L'arbitro svizzero Sandro Schärer inizialmente lascia correre il pallone, ma poi indica il punto dopo aver consultato le immagini del VAR. Dembélé segna il 3:2 per il PSG.

260428_NL_PSG_BAY_Tor5-ITA.mp4

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28.04.2026

Durante l'intervallo c'è anche un'accesa discussione nello studio di blue Sport.

L'esperto Urs Meier spiega: «Rischia con il braccio. Per questo si può dare, anche se la palla colpisce la coscia. Anche se avrei preferito che non l'avesse dato e che il VAR non fosse intervenuto».

Meier su Schärer: «Classe mondiale! È pronto per la Coppa del Mondo»

Tuttavia, l'ex arbitro non capisce perché Davies non tenga le braccia dietro la schiena. «Prima ha le braccia dietro la schiena. Perché non si gira in quel modo?»

Non c'è però discussione sul primo rigore che Schärer fischia. 

Ma secondo Meier, non ci dovrebbero essere discussioni sul fischietto svizzero. «Tutti in campo hanno offerto una prestazione sensazionale e discuterne solo ora è sbagliato».

Anche quella di Schärer «è stata una prestazione straordinaria. Una prestazione di classe mondiale! È pronto per la Coppa del Mondo».

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