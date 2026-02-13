Gli hamburger guadagnano terreno, ma la pizza rimane complessivamente in testa alle ordinazioni su Just Eat in Svizzera.
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Ordinare qualcosa online poco prima del fischio d’inizio? Per molti svizzeri e molte svizzere è ormai un rito durante le serate dei Mondiali. Un importante servizio di consegna a domicilio ha osservato un vero e proprio «effetto Nati» nel corso delle partite e svela quali sono i piatti preferiti dai tifosi.
La pizza è il classico dei Mondiali? Non proprio. Durante le partite della Nazionale svizzera di calcio, le abitudini di ordinazione dei tifosi cambiano.
blue News ha chiesto alla piattaforma di consegna a domicilio Just Eat Svizzera quali piatti e bevande siano particolarmente richiesti in questo periodo.
Quando gioca la Nati le abitudini di acquisto dei clienti cambiano. Secondo l’azienda il volume complessivo degli ordini non registra un aumento significativo nei giorni delle partite. Ma nei momenti a ridosso del fischio d’inizio si osservano cambiamenti evidenti.
Secondo Just Eat la fascia oraria tra le 18 e le 19 è particolarmente significativa.
Quando gioca la Nazionale, in quell’ora si registrano più ordini di gruppo del solito. L’azienda attribuisce questo fenomeno al fatto che molti tifosi si ritrovano per mangiare insieme prima del fischio d’inizio.
Quando le partite iniziano alle 21, anche l’ora di cena si sposta più tardi. Già dalle 20, Just Eat registra un numero di ordini superiore rispetto ai giorni senza partite.
E tra le 21 e le 22 gli ordini aumentano ulteriormente in modo significativo.
Just Eat spiega che si osserva una tendenza anche nella scelta dei piatti.
Durante i Mondiali vengono ordinate leggermente meno pizze, in particolare la Margherita. I clienti preferiscono invece più spesso gli hamburger.
Ciononostante la pizza margherita rimane il piatto più ordinato sulla piattaforma.
Le abitudini di ordinazione cambiano non solo per quanto riguarda il cibo, ma anche le bevande.
Secondo Just Eat, durante le partite delle 21 la birra Feldschlösschen entra nella top 10 dei prodotti più ordinati tra le 21 e le 22. In questa fascia oraria viene richiesta addirittura più spesso della Coca-Cola.