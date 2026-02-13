L'analisi Ecco cosa ordinano di più i tifosi quando gioca la Nazionale svizzera... e non è la pizza

Ordinare qualcosa online poco prima del fischio d’inizio? Per molti svizzeri e molte svizzere è ormai un rito durante le serate dei Mondiali. Un importante servizio di consegna a domicilio ha osservato un vero e proprio «effetto Nati» nel corso delle partite e svela quali sono i piatti preferiti dai tifosi.