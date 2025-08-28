La coppa dalle grandi orecchie, il sogno di ogni calciatore KEYSTONE

Tra poche ore, alle 18:00, scopriremo i risultati dei sorteggi della fase a campionato-gironi della UEFA Champions League 2025-2026. Cerimonia che si terrà nel Principato di Monaco.

Oggi, con inizio alle 18:00, nel Principato di Monaco, le 36 squadre della fase a gironi di Champions League saranno rappresentate da palline e saranno suddivise in quattro urne in base alla classifica del coefficiente UEFA di ogni club:

- Le otto squadre con il coefficiente più alto sono inserite nell'urna uno insieme al detentore del titolo della Champions League, il Paris Saint-Germain.

#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

- Le nove squadre con il coefficiente più alto successivo saranno assegnate all'urna due e così via.

Come funziona

Il sorteggio inizierà con il Pot One, la prima urna. Verrà estratta una pallina contenente il nome di una squadra del Pot One prima che la squadra venga rivelata. Un software determinerà quindi quali saranno gli otto avversari che quella squadra dovrà affrontare.

Questa procedura verrà ripetuta per ogni pallina della prima urna fino a quando tutte le squadre avranno i loro otto avversari. Il sorteggio passerà quindi al Pot Two, la seconda urna, dove verrà eseguita la stessa procedura, e così via.

Regole

Il software seguirà una serie di regole per determinare gli otto avversari di ciascuna squadra.

- Assegnerà a ciascuna squadra due avversari da ciascun gruppo (due dal gruppo uno, due dal gruppo due, due dal gruppo tre e due dal gruppo quattro). Da ciascun gruppo, una squadra sarà assegnata alla partita in trasferta e l'altra alla partita in casa.

- Nessuna squadra della stessa federazione sarà sorteggiata contro un'altra squadra della stessa federazione.

- Ogni quadra affronterà un massimo di due squadre della stessa federazione.