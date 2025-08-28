  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Ecco cosa sapere prima del sorteggio di Champions League delle 18:00 a Monaco

bfi

28.8.2025

La coppa dalle grandi orecchie, il sogno di ogni calciatore
La coppa dalle grandi orecchie, il sogno di ogni calciatore
KEYSTONE

Tra poche ore, alle 18:00, scopriremo i risultati dei sorteggi della fase a campionato-gironi della UEFA Champions League 2025-2026. Cerimonia che si terrà nel Principato di Monaco.

Igor Sertori

28.08.2025, 16:23

Oggi, con inizio alle 18:00, nel Principato di Monaco, le 36 squadre della fase a gironi di Champions League saranno rappresentate da palline e saranno suddivise in quattro urne in base alla classifica del coefficiente UEFA di ogni club:

- Le otto squadre con il coefficiente più alto sono inserite nell'urna uno insieme al detentore del titolo della Champions League, il Paris Saint-Germain. 

- Le nove squadre con il coefficiente più alto successivo saranno assegnate all'urna due e così via.

Come funziona

Il sorteggio inizierà con il Pot One, la prima urna. Verrà estratta una pallina contenente il nome di una squadra del Pot One prima che la squadra venga rivelata. Un software determinerà quindi quali saranno gli otto avversari che quella squadra dovrà affrontare.

Questa procedura verrà ripetuta per ogni pallina della prima urna fino a quando tutte le squadre avranno i loro otto avversari. Il sorteggio passerà quindi al Pot Two, la seconda urna, dove verrà eseguita la stessa procedura, e così via.

Regole

Il software seguirà una serie di regole per determinare gli otto avversari di ciascuna squadra.

- Assegnerà a ciascuna squadra due avversari da ciascun gruppo (due dal gruppo uno, due dal gruppo due, due dal gruppo tre e due dal gruppo quattro). Da ciascun gruppo, una squadra sarà assegnata alla partita in trasferta e l'altra alla partita in casa.

- Nessuna squadra della stessa federazione sarà sorteggiata contro un'altra squadra della stessa federazione.

- Ogni quadra affronterà un massimo di due squadre della stessa federazione.

Importante cambiamento. La prossima finale di Champions si giocherà alle 18 e non più alle 21

Importante cambiamentoLa prossima finale di Champions si giocherà alle 18 e non più alle 21

I più letti

Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
La nuova «arma delle meraviglie» di Kiev ha le carte in regola per cambiare la guerra
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Bruce Willis trasferito in una casa separata con assistenza 24 ore su 24

Altre notizie

Calcio. Niente Nazionale per Jashari a causa di un infortunio in allenamento

CalcioNiente Nazionale per Jashari a causa di un infortunio in allenamento

Il futuro del calcio svizzero. Perché le qualificazioni alle coppe europee sono così importanti per la Super League?

Il futuro del calcio svizzeroPerché le qualificazioni alle coppe europee sono così importanti per la Super League?

Dopo Jashari e Athekame. Il Milan punta ancora sulla Svizzera: nel mirino c'è Manuel Akanji

Dopo Jashari e AthekameIl Milan punta ancora sulla Svizzera: nel mirino c'è Manuel Akanji

Nazionale. Yakin richiama Itten e Sohm in vista delle prime partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026

NazionaleYakin richiama Itten e Sohm in vista delle prime partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026