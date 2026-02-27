Verso i Mondiali Ecco dove si possono guardare in compagnia e su maxi schermo le partite della Nati

Tutte le partite dei gironi svizzeri della Coppa del Mondo avranno inizio alle 21:00.

Manca solamente un giorno al calcio d'inizio dei Mondiali di calcio in Nord America. E per l'occasione in tutta la Svizzera sono state organizzate numerose visioni pubbliche con maxi schermi delle partite. Ecco una panoramica di blue News su dove è possibile guardare i vari incontri in compagnia.