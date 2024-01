Jose Mourinho, da martedì 16 gennaio è un ex allenatore della Roma. KEYSTONE

Deve lasciare Roma dopo 138 partite passate sulla panchina della squadra capitolina. Oltre alle volte che ha attaccato i suoi giocatori, singolarmente o in gruppo, José Mourinho si è scagliato diverse volte contro gli arbitri, i giornalisti e non ha risparmiato frecciatine alla sua dirigenza.

Hai fretta? blue News riassume per te José Mourinho è stato esonerato dalla Roma il 16 gennaio 2024.

Il tecnico portoghese deve andarsene dopo 138 partite, lasciando un variegato repertorio di sceneggiate, frasi mai scontate e polemiche. Mostra di più

«Ringraziamo José Mourinho a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso - hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin nel comunicato diramato martedì che ha annunciato l'esonero del tecnico portoghese - conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione... ».

Mou lascia i giallorossi dopo 138 partite, di cui 68 vittorie, 30 pareggi e 40 sconfitte. Il portoghese ha conquistato la prima Conference League di sempre nel 2022, a Tirana, mentre un anno dopo ha giocato - e perso - la finale di Europa League. Sette i cartellini rosso ricevuti.

Ma oltre ai numeri l'uomo di Setubal lascia anche un'eredità di parole, sfoghi e sceneggiate degni di uno dei grandi di Cinecittà. Eccone alcune.

«José Harry Mourinho Potter»

Alla viglia della sua ultima partita sulla panchina della Roma, persa contro il Milan a San Siro, il 60enne ha detto che nonostante lui fosse «José Harry Mourinho Potter» la squadra non ha il potenziale per i primi quattro posti.

L'ultima delle stoccate alla dirigenza, ai suoi ragazzi.

«Vi siete c****i sotto»

Era febbraio del 2022, quando la Roma è stata eliminata dall'Inter in Coppa Italia. «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l'Inter, nei primi dieci minuti vi siete ca***i sotto - questo avrebbe detto il tecnico ai suoi negli spogliatoi, come riportato dalla stampa italiana.

«Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di pa**e, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio».

Un modo tutto suo per motivare i ragazzi, che in effetti alcuni mesi dopo, vinceranno la Conference League.

«L'ho invitato a trovarsi un'altra squadra»

Era dicembre del 2022, quando la Roma pareggiò in casa con il Sassuolo. Secondo il portoghese gran parte della responsabilità era di Karsdorp.

Infatti, in conferenza stampa, senza mai però citare l'olandese, il tecnico non le aveva mandate a dire: «Non ha avuto un comportamento professionale e corretto. L'ho invitato a trovarsi una squadra a gennaio. Il nostro sforzo è stato tradito da un giocatore con un comportamento inadeguato».

«Forse negli anni ho disimparato l'italiano ...»

Non solo critiche in caso di sconfitta. La sfida tra Roma e Lecce, vinta dai padroni di casa, non aveva comunque messo lo Special One di buon umore - almeno apparentemente: «Forse negli anni ho disimparato l’italiano, non riesco a spiegarmi, perché la squadra in campo fa il contrario di ciò che proviamo».

«Ripeti se hai coraggio, se sei un uomo»

Al termine della sfida persa contro la Cremonese, lo scorso anno, Mou se l'era presa con il direttore di gara - non era la prima e non sarà l'ultima: comportamento che gli è costato una sospensione di due partite e una multa.

Secondo i quotidiani italiani, il quarto uomo aveva schernito Mourinho durante la partita, indicando ripetutamente allo Special One di stare tranquillo: «Vai a casa, ti stanno prendendo tutti in giro». Al che Mourinho aveva risposto: «Stai attento, fai bene a stare attento».

Dopo aver ricevuto il cartellino rosso dall'arbitro Piccinini, Mourinho aveva abbandonato il campo urlando: «Dovresti espellere lui, non io!».

«Se hai coraggio, se sei un uomo, ripeti quello che mi hai detto in campo, poi devi chiedere scusa e possiamo lasciar perdere».

L'espulsione di Mourinho 01.03.2023

«In radio sei aggressivo, qui ti ca**i nelle mutande»

Il 2 aprile 2023, in conferenza stampa allo Stadio Olimpico, l'ex tecnico di Inter e Chelsea ricordava di aver sentito un commento aggressivo di un giornalista presente in sala.

«Mi aspettavo un domanda più aggressiva e violenta, e invece, forse qui ti ca**i nelle mutande», aveva polemizzato sereno il portoghese.

Mourinho attackiert Journalist: «Sie sch**** sich vor mir in die Hose» Seit jeher pflegt José Mourinho eine besondere Beziehung zu den Medien. Vor dem Spiel gegen Sampdoria faltet der Coach der AS Roma wieder einmal einen Journalisten zusammen. 03.04.2022

«Se devo giocare io non c'è problema»

Il 25 aprile 2023 la Roma è stata sconfitta a Bergamo.

«Se devo posso giocare io, non c'è problema. Questo gruppo è unito e nelle difficoltà reagisce insieme. Anche i tifosi sono orgogliosi della squadra. È difficile per me criticare questi giocatori».

La critica velata, ma non troppa, era per la dirigenza, al risparmio - secondo lui - nella campagna acquisti.

Il 60enne di Setubal aveva ricordato quanto la sua Roma non potesse contare su una panchina qualitativamente importante quanto quelle delle due milanesi, per fare solo un esempio.

«Per alcune squadre quando manca qualcuno è un piccolo problema, per noi invece è enorme. Smalling è Smalling, c'era Llorente che si stava adattando bene e ora è fuori anche lui».