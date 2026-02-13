Manzambi da record.
Peter Klaunzer/Keystone/dpa
Con il suo trasferimento all’Aston Villa per 60 milioni, Johan Manzambi stabilisce un nuovo record svizzero di trasferimento. Sostituisce così Granit Xhaka come detentore del record. Ecco i 10 giocatori svizzeri più costosi della storia.
Sebbene l'Aston Villa non abbia fornito dati ufficiali sulla cifra del trasferimento, secondo gli esperti di calciomercato il ventenne si trasferirà in Premier League per poco più di 60 milioni di euro.
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Dal Gladbach all’Arsenal per 45 milioni di euro (2016/17)
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Da Bologna a Nottingham per 40 milioni di euro (2025/26).
Screenshot da Instagram/Nottingham
Dal Bruges al Milan per 36 milioni di euro (2025/26).
Screenshot di Instagram
Dal Basilea allo Schalke per 26,5 milioni di euro (2016/17).
KEYSTONE
Dal Basilea al Borussia Dortmund per 21,5 milioni di euro (2017/18).
Keystone
Dalla Juventus al Monaco per 20 milioni di euro (2023/24).
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Dal Borussia Dortmund al Manchester City per 20 milioni di euro (2022/23).
IMAGO/Pro Sports Images
Dal Milan al Leeds per 19 milioni di euro (2025/26).
Screenshot di Instagram
Dal Basilea al Burnley per 18,6 milioni di euro (2023/24).
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