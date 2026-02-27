3 partite, 7 punti, primo posto nel girone. I ragazzi di Murat Yakin hanno fatto il loro dovere. blue Sport indica 6 vincitori e 6 perdenti della Nazionale svizzera di calcio nella fase a gironi dei Mondiali.

I vincitori

Johan Manzambi – Il 20enne ginevrino, con tre gol e un assist, è finora uno dei protagonisti di spicco dei Mondiali. Si sta facendo notare dal Bayern, dal Real e dal Manchester United.

«Credo che Johan possa giocare in qualsiasi club del mondo», afferma Murat Yakin durante la trasmissione dedicata ai Mondiali su blue Sport. E non è l’unico a pensarla così.

Murat Yakin – Si ingegna e sorprende: a volte schiera Zakaria come terzino destro, poi improvvisamente tira fuori Jaquez dal cilindro. Esordisce con un magro 1-1 contro il Qatar, squadra sfavorita.

Viene criticato perché non concede nemmeno un minuto di gioco a Okafor, autore di otto reti in Premier League. Alla fine chiude il girone al primo posto. Come cantavano gli Abba? «The winner takes it all!».

Granit Xhaka – Dopo il deludente 1-1 nell’amichevole contro l’Australia, davanti al microfono della SRF tira fuori la sua solita retorica. Accuse di superficialità nel ritiro della Nazionale. Piovono critiche.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Il «Blick» scrive: «Atmosfera tossica? Calo di rendimento? Nell’ambiente della squadra c’è preoccupazione». Lui risponde a modo suo: dopo il gol del 4-1 esulta alla sua maniera e porta la sua squadra al primo posto.

Ricardo Rodriguez – La discussione più accesa prima dell’inizio dei Mondiali? Ricardo Rodriguez perderà il posto da titolare sulla fascia sinistra? Niente affatto!

Rodriguez scenderà in campo fin dal primo minuto. Il giocatore con il maggior numero di presenze ai Mondiali disputerà le sue partite con la nazionale numero 139, 140 e 141, e darà il meglio di sé.

Piena fiducia: Murat Yakin (a destra) punta su Ricardo Rodriguez anche ai Mondiali. KEYSTONE

Nico Elvedi – Agli Europei in Germania non ha giocato nemmeno un secondo. Ora, al fianco di Akanji, è diventato un punto fermo della difesa centrale. Elvedi sta disputando un’ottima fase a gironi, quasi senza errori e senza passaggi sbagliati.

Ruben Vargas – Finora era stato praticamente sempre titolare. Dopo la partita contro il Qatar, però, ha perso il posto da titolare. È poi entrato in campo insieme a Manzambi, e il resto è storia. Con due gol e due assist, è finora uno dei migliori marcatori dell’intero torneo.

I perdenti

Noah Okafor – È arrivato con grandi speranze e otto gol in Premier League. Murat Yakin non lo ha fatto giocare nemmeno per un minuto finora e, nelle sostituzioni durante la vittoria per 2-1 contro il Canada, ha addirittura preferito Christian Fassnacht a lui.

Dan Ndoye – L'attaccante del Nottingham scende in campo da titolare contro il Qatar, mette in difficoltà gli avversari e crea numerose occasioni da gol. Non riesce però a segnare. Nella terza partita contro il Canada non figura più nella formazione titolare. È chiaramente deluso.

Ardon Jashari – Entra in campo nella sfida contro il Qatar e poi rimane in panchina per due volte 90 minuti. Non è certo quello che si aspetta il centrocampista dell’AC Milan.

Ardon Jashari non è ancora riuscito a conquistarsi un posto da titolare nel centrocampo svizzero, ricco di talenti. Francese 171640 AP

Denis Zakaria – Gioca da titolare come terzino destro nell'1-1 contro il Qatar, per poi cedere il posto a Silvan Widmer nella partita contro la Bosnia-Erzegovina e a Luca Jaquez in quella contro il Canada.

Silvan Widmer – Ha disputato un’ottima fase di qualificazione come titolare, per poi ritrovarsi in panchina all’inizio dei Mondiali. Nella seconda partita è sceso in campo, nella terza è rimasto di nuovo in panchina.

Zeki Amdouni – La scorsa estate ha subito una lesione al legamento crociato, ma da aprile è tornato in forma. La Nazionale voleva farlo crescere gradualmente e inserirlo nella squadra. Finora ha giocato solo 11 minuti più i minuti di recupero contro il Qatar. Sicuramente si sarebbe aspettato di più.