Ecco i candidati della SFL Night

Swisstxt

28.11.2025 - 16:58



Imago

Il successore di Steffen come miglior giocatore del campionato nel 2025 sarà uno tra Shaqiri, Di Giusto e Stevanovic.

SwissTXT

28.11.2025, 16:58

28.11.2025, 17:01

Sono infatti stati resi noti i candidati per ognuna delle 7 categorie che verranno premiate alla Swiss Football Night del prossimo 12 gennaio.

Per quanto riguarda i giocatori della Nazionale a contendersi il riconoscimento saranno Xhaka, Ndoye e Akanji tra gli uomini e Reuteler, Schertenleib e Wälti al femminile.

Le candidate al premio di miglior giocatrice della Super League saranno Beney, Simonsson e Waeber. Manzambi sfida invece Athekame e Tsawa tra i giovani.

