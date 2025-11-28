Steffen e Shaqiri Imago

Il successore di Steffen come miglior giocatore del campionato nel 2025 sarà uno tra Shaqiri, Di Giusto e Stevanovic.

SwissTXT Swisstxt

Sono infatti stati resi noti i candidati per ognuna delle 7 categorie che verranno premiate alla Swiss Football Night del prossimo 12 gennaio.

Per quanto riguarda i giocatori della Nazionale a contendersi il riconoscimento saranno Xhaka, Ndoye e Akanji tra gli uomini e Reuteler, Schertenleib e Wälti al femminile.

Le candidate al premio di miglior giocatrice della Super League saranno Beney, Simonsson e Waeber. Manzambi sfida invece Athekame e Tsawa tra i giovani.