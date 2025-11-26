Il capitano Granit Xhaka e l'allenatore della nazionale Murat Yakin possono ipotizzare chi affronteranno nel turno preliminare della prossima estate. sda

A una settimana e mezzo dal sorteggio dei gironi per i Mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, la Nazionale svizzera conosce undici avversari che non affronterà nel girone preliminare.

La Svizzera è stata inserita nella seconda fascia per il sorteggio del 5 dicembre (18:00 ora svizzera) a Washington D.C.

Nella stessa fascia si trovano anche Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Australia e Austria: il secondo gruppo più forte dei quattro disponibili.

Le teste di serie, oltre ai padroni di casa, sono i campioni del mondo in carica dell'Argentina, i campioni d'Europa della Spagna, la Francia, l'Inghilterra, il Brasile, il Portogallo, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania.

In terza e quarta fascia non mancano avversari potenzialmente temibili, come la Norvegia di Erling Haaland o l'Italia, che tenterà di qualificarsi al torneo attraverso i playoff di marzo.

L'Argentina e la Spagna si potrebbero affrontare solo in finale

I posti riservati ai vincitori dei tornei di playoff sono stati assegnati alla quarta fascia. Le altre 39 squadre già qualificate sono state inserite nei vari gruppi in base alla loro posizione nell'ultima classifica mondiale FIFA.

Il 5 dicembre le squadre saranno distribuite in dodici gruppi (dalla A alla L): prima verranno sorteggiate quelle della prima fascia, poi quelle della seconda, della terza e infine della quarta.

In ogni gruppo potrà esserci solo una squadra per ciascuna confederazione continentale, con l'eccezione dell'UEFA (Europa), che può avere fino a due squadre per gruppo.

Una novità riguarda le teste di serie Argentina e Spagna: se entrambe vinceranno i rispettivi gironi, potranno affrontarsi solo in finale.

Anche gli incroci con Francia e Inghilterra, terza e quarta della lista delle teste di serie, saranno possibili soltanto in semifinale, sempre a condizione che queste squadre chiudano al primo posto i loro gruppi.

Per la Svizzera, attualmente 17ª nel ranking FIFA, questo non avrà alcun impatto sul percorso nel torneo.