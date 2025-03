Thiago Motta alla guida della Juventus da giugno 2024 KEYSTONE

Nonostante due sconfitte pesanti e una squadra apparsa disorientata, il direttore tecnico Giuntoli ha deciso di confermare Thiago Motta come allenatore della Juventus.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te La Juventus è quinta nella classifica di Serie A, già esclusa dalla Champions League e dalla Coppa Italia.

Ho perso le due ultime sfide di campionato subendo sette reti e senza segnarne.

Nonostante ciò il direttore tecnico dei bianconeri ha deciso di non esonerare Thiago Motta, attuale allenatore.

Oltre a motivi economici - contratto valido fino al 2027 da 3,5 milioni di euro all'anno - la Vecchia Signora reputa l'attuale posizione in classifica non deficitaria, non ha valide alternative e ritiene che la responsabilità delle ultime sconfitte non sia solo del tecnico. Mostra di più

La Juventus è uscita anzitempo dalla Coppa Italia, dalla Champions League e, miracolo a parte, anche lo scudetto non rientra più tra le sue mire. I bianconeri devono lottare per un posto in Champions League, nemmeno tanto scontato, visto il solo punto di vantaggio sulla Lazio, sesta, e i tre sulla Roma, settima in classifica di Serie A.

E dopo due sconfitte pesanti contro Atalanta e Fiorentina, la Vecchia Signora, che ha subito sette gol senza segnarne alcuno, è sembrata confusa e priva di reazione. Con l'inizio della pausa per le Nazionali, sembrava il momento ideale per un cambio di allenatore.

Tuttavia, il direttore tecnico Giuntoli ha confermato la fiducia a Thiago Motta, che avrà presto un confronto con la dirigenza.

La decisione di mantenere l'italo-brasiliano, secondo la «Gazzetta dello Sport», è stata influenzata da almeno tre motivi principali, oltre a considerazioni economiche: esonerare il 42enne, con un contratto valido fino al 2027 da 3,5 milioni di euro all'anno, costerebbe oltre 10 milioni.

Motivo numero 1

La prima ragione è la mancanza di alternative valide. Attualmente, gli unici allenatori liberi di un certo livello sono Igor Tudor e Roberto Mancini, entrambi non disposti a fare da traghettatori per le ultime nove giornate senza un contratto per la prossima stagione.

La Juve, infatti, non vuole impegnarsi a lungo termine, non sapendo quale competizione europea disputerà l'anno prossimo e considerando che a giugno potrebbero esserci opzioni migliori sul mercato, come Conte, Gasperini e Pioli.

Inoltre, se la qualificazione alla Champions League non venisse raggiunta, la dirigenza potrebbe rivedere l'intero progetto tecnico.

Motivo numero 2

Un altro fattore che ha salvato Motta è la classifica. Nonostante il sorpasso del Bologna al quarto posto, la distanza minima in classifica offre ancora alla Juventus la possibilità di salvare la stagione, mantenendo la fiducia nell'allenatore. Per ora.

E infine

La dirigenza bianconera, come indicato dal suo direttore tecnico dopo la sconfitta al «Franchi», ha deciso di non addossare tutte le colpe al coach, ma di responsabilizzare anche i giocatori.

Marco Parolo ha sottolineato su Dazn che i calciatori hanno le loro colpe, e Giuntoli ha concordato, affermando che un intervento è già stato fatto per ritrovare l'equilibrio perduto.

Costi, classifica, mancanza di alternative e ripartizione delle responsabilità sono dunque i motivi per cui Thiago Motta non è ancora stato esonerato.

L'editore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.