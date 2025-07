Ecco il commento della stampa alla finale degli Europei di calcio

Hier verwandelt Chloe Kelly den alles entscheidenden Elfmeter England gewinnt den EM-Final gegen Spanien im Elfmeterschiessen. 27.07.2025

Un altro thriller ai rigori: con molto spirito combattivo l'Inghilterra ha battuto la Spagna nella finale del Campionato Europeo. Ecco cosa dicono i media internazionali a proposito.

DPA, Redazione blue Sport dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inghilterra vince ai rigori la drammatica finale del Campionato Europeo contro la Spagna e si laurea campionessa d'Europa a Basilea.

La stampa internazionale sottolinea il grande spirito combattivo delle calciatrici inglesi dopo il successo nella difesa del titolo.

In tutta la fase a eliminazione diretta del torneo, l'Inghilterra è stata in vantaggio solo per 4 minuti e 52 secondi. Mostra di più

Inghilterra

The Times: «Dopo una fase a eliminazione diretta pazzesca, in cui probabilmente avrebbero dovuto perdere sia nei quarti di finale che in semifinale, vincono, e non con un rigore qualsiasi, ma un altro bizzarro. Questa finale non ha avuto la drammaticità del quarto di finale contro la Svezia, in cui sono stati sbagliati nove rigori, ma ha avuto comunque colpi di scena degni di una finale epica».

The Telegraph: «La squadra inglese ha fatto del suo meglio per allungare l'aspettativa di vita della nazione durante gli Europei. È caduta in svantaggio in tutte e tre le partite del girone a eliminazione diretta e ogni partita è andata ai tempi supplementari, due delle quali sono state decise ai rigori. Ma non c'è da preoccuparsi, perché è arrivato il momento di Chloe Kelly. Kelly prospera nelle situazioni disperate in cui sono necessari salvataggi improbabili. E lo ha fatto in tutte e tre le partite».

Guardian: «Gli spagnoli hanno uno stile di gioco che gli è stato inculcato fin da piccoli, tanto che gli viene naturale come respirare: quando il supporto intorno a loro è all'altezza, sono inarrestabili. L'Inghilterra, tuttavia, ha le risorse necessarie: il sostegno della FA e il cuore della nazione. Inoltre, hanno il miglior allenatore del calcio mondiale, Sarina Wiegman, e uno spirito di squadra incrollabile».

La coach dell'Inghilterra Sarina Wiegman con l'assistente Arjan Veurink KEYSTONE

Spagna

As: «La storia è fatta di vittorie, ma anche di sconfitte. La Spagna ha perso la finale del Campionato Europeo, ma ha lasciato un segno indelebile. L'Inghilterra ha infranto il loro sogno e le campionesse del mondo non sono riusciti a completare il cerchio iniziato due anni fa a Sydney. Non poteva essere più crudele, come il momento in cui il dado è stato tratto ai rigori».

«È stato superfluo, amica: Kelly ha guardato Cata Coll (portiere della Spagna, ndr) dopo il rigore decisivo. La specialista dell'Inghilterra ha cambiato la sequenza dei suoi festeggiamenti per il calcio di rigore in modo da poter correre davanti al portiere che aveva appena battuta. Un gesto arrogante».

🙅‍♂️El gesto de Chloe Kelly tras marcar el penalti definitivo https://t.co/8TFgiE3R6h — Diario AS (@diarioas) July 27, 2025

Marca: «Le spagnole, che sapevano che l'Inghilterra aveva più vite di un gatto, sono tornate dopo la pausa per decidere la partita. Ma l'Inghilterra lo ha dimostrato di nuovo. [...] Senza fortuna, senza precisione e senza forza, il Campionato Europeo è stato infine deciso ai rigori. Non so se "ingiusto" sia la parola giusta, ma giocarsi un titolo nella cosiddetta lotteria dei rigori è una punizione difficile da digerire».

El País: «In una finale, i rigori sono i dadi che la vita getta senza riguardo quando l'ultima cosa di cui hai bisogno è il caso. Poi succede tutto quello che non succede quasi mai. [...] L'Inghilterra bissa il titolo europeo e la Spagna, la storica generazione spagnola, si ritrova con un'impresa che significa così poco se non si traduce in gloria. Alla fine, significa tanto quanto se non ci fosse stato né eroismo né gloria».

Svizzera

NZZ: «L'Inghilterra dimostra come contrastare il dominio della Spagna nella finale del Campionato Europeo. Le inglesi, come le spagnole, sono tra i trendsetter del calcio femminile. Il rinnovato titolo di Campionesse d'Europa dell'Inghilterra è il risultato di una grande quantità di investimenti sull'isola».

Blick: «Ce l'hanno fatta di nuovo! Tre anni dopo aver vinto il titolo in patria, l'Inghilterra è di nuovo incoronata regina d'Europa. Come nei quarti e nelle semifinali, anche nella finale contro la Spagna le Leonesse si sono trovate in svantaggio, ma hanno vinto ai rigori».

Internazionale

La Gazzetta dello Sport: «Dopo il successo dell'Arsenal contro il Barcellona in Champions League, un altro torneo conferma quale sia il paese attualmente al comando nel continente, anche se il cammino delle Leonesse in questo mese non è stato del tutto agevole. Della vittoria sulle Azzurre si è già detto tutto, ma restano anche una sconfitta nella fase a gironi e tre partite consecutive - compresa la finale - decise ai tempi supplementari o ai rigori, dovendo ogni volta ribaltare un deficit. Ora è facile dire: l'Inghilterra non si arrende mai».

L'Equipe: «Dopo aver battuto la Spagna, l'Inghilterra ha vinto domenica a Basilea il suo secondo Campionato Europeo. E lo ha fatto nonostante sia stata in vantaggio solo per 4 minuti e 52 secondi nella fase a eliminazione diretta del torneo. Una resilienza impressionante. [...] Questo rende la loro vittoria ancora più epica».