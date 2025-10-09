Bajrami, internazionale albanese, si unisce alla Nati. Dopo Hajdari, Avdullahu, Kospo e Gartenmann, questo è un altro giocatore che ha cambiato Paese. È giunto il momento di stilare una lista di tutti i giocatori che hanno cambiato nazionale.
Hai fretta? blue News riassume per te
- L'allenatore della Nati Murat Yakin ha convocato Adrian Bajrami, tre volte internazionale albanese.
- I trasferimenti internazionali di calciatori sembrano essere di moda: nel 2025, Hajdari, Avdullahu, Kospo e Gartenmann hanno infatti cambiato Paese.
- blue News mostra la lunga lista di tutti coloro che in un secondo tempo hanno deciso per la Nati.
Adrian Bajrami è la grande sorpresa della nuova squadra di Murat Yakin per le qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Svezia e Slovenia.
Il giocatore in prestito al Lucerna ha giocato l'ultima delle tre partite internazionali per l'Albania nel novembre 2022. Poiché si trattava solo di test match, il giocatore ha ancora la possibilità di cambiare Nazionale.
Il 23enne ha già giocato per la Svizzera a livello U18 prima di passare al programma giovanile albanese.
Il cambio di nazionale sembra essere in voga: Albian Hajdari, Leon Avdullahu (entrambi dalla Svizzera al Kosovo), Eman Kospo (alla Bosnia-Erzegovina) e Stefan Gartenmann (dalla Danimarca alla Svizzera) hanno già cambiato nazionale di recente.
I motivi sono diversi. Così come le loro reazioni: alcuni hanno fatto notizia, altri no.
Ecco l'elenco dei doppi cittadini svizzeri che hanno cambiato nazionale. Anche se non è garantita la completezza, l'elenco è molto lungo.
La lunga lista dei cambi di nazionale
- Albania
➡️ Amir Abrashi (fino alla Svizzera U21, dal 2013 Albania)
➡️ Arlind Ajeti (fino alla Svizzera U21, dal 2014 Albania)
➡️Naser Aliji (fino alla Svizzera U21, dal 2015 Albania)
➡️ Adrian Bajrami (fino alla Svizzera U18, dal 2022 Albania, 2025 nella squadra svizzera)
➡️ Nedim Bajrami (fino alla Svizzera U21, dal 2021 Albania)
➡️ Migjen Basha (fino alla Svizzera U21, dal 2013 Albania)
➡️ Vullnet Basha (fino alla Svizzera U21, dal 2013 Albania)
➡️ Mergim Brahimi (fino alla Svizzera U21, dal 2012 Albania)
➡️ Shkelzen Gashi (fino alla Svizzera U21, dal 2013 Albania)
➡️ Florian Kamberi (fino alla Svizzera U21, debutto per l'Albania in attesa)
➡️ Florent Shehu (fino alla Svizzera U17, dall'Albania U19, non ancora internazionale senior)
➡️ Taulant Xhaka (fino alla Svizzera U21, dal 2014 Albania)
➡️ Frédéric Veseli (fino alla Svizzera U21, dal 2015 Albania)
- Angola
➡️ Genséric Kusunga (fino alla Svizzera U21, dal 2014 Angola)
➡️ Signori Antonio (fino alla Svizzera U20, dal 2014 Angola)
- Bosnia-Erzegovina
➡️ Izet Hajrovic (1 internazionale senior per la Svizzera, dal 2013 Bosnia)
➡️ Sead Hajrovic (fino alla Svizzera U19, dal 2013 Bosnia U21)
➡️ Elvir Muminovic (Svizzera U17, dall'U17 Bosnia-Erzegovina)
➡️ Daniel Pavlovic (fino all'U21 Svizzera, dal 2017 Bosnia)
➡️ Eldin Jakupovic (fino all'U20 Svizzera, poi U21 Bosnia, dal 2008 Svizzera)
➡️ Haris Tabakovic (fino alla Svizzera U21, dal 2023 Bosnia-Erzegovina)
- Danimarca
➡️ Stefan Gartenmann (fino alla Danimarca U21, dal 2025 Svizzera)
- Repubblica Dominicana
➡️ Heinz Barmettler Veloz (un internazionale per la Svizzera nel 2009, Repubblica Dominicana dal 2012)
- Gambia
➡️ Saidy Janko (fino alla Svizzera U21, dal 2021 Gambia)
- Haiti
➡️ Kim Jaggy (fino alla Svizzera U21, dal 2011 Haiti)
- DR Congo
➡️ Charles Pickel (fino alla Svizzera U20, dal 2023 DR Congo)
➡️ Joel Kiassumbua (fino alla Svizzera U18, dal 2015 DR Congo)
➡️ Nzuzi Toko (fino alla Svizzera U21, dal 2013 DR Congo)
- Canada
➡️ Jayson Leutwiler (fino alla Svizzera U21, dal 2016 Canada)
- Kosovo
➡️ Eris Abedini (fino alla Svizzera U20, dal 2022 Kosovo)
➡️ Albion Avdijaj (fino alla Svizzera U19, dall'Albania U21)
➡️ Mersim Asllani (fino alla Svizzera U21, dal 2021 Kosovo)
➡️ Uran Bislimi (2022 2 caps per il Kosovo, dal 2023 Svizzera)
➡️ Albert Bunjaku (2010 6 caps per la Svizzera, dal 2016 Kosovo)
➡️ Toni Domgjoni (fino alla Svizzera U21, dal 2022 Kosovo)
➡️ Betim Fazliji (fino alla Svizzera U20, dal 2020 Kosovo)
➡️ Florent Hadergjonaj (2017 una partita internazionale per la Svizzera, dal 2019 Kosovo)
➡️ Kreshnik Hajrizi (fino alla Svizzera U17, dal 2022 Kosovo)
➡️ Cendrim Kameraj (fino alla Svizzera U19, dall'U21 Kosovo)
➡️ Jetmir Krasniqi (fino alla Svizzera U21, dal 2018 Kosovo)
➡️ Hekuran Kryeziu (fino alla Svizzera U19, dal 2016 Kosovo)
➡️ Mirlind Kryeziu (fino alla Svizzera U20, dal 2021 Kosovo)
- Croazia
➡️ Ivan Rakitic (fino alla Svizzera U21, dal 2007 Croazia)
➡️ Mladen Petric (fino alla Svizzera U21, dal 2001 Croazia)
- Nigeria
➡️ Steven Ukoh (fino alla Svizzera U20, dal 2015 Nigeria).
- Macedonia del Nord
➡️ Luan Abazi (fino all'U17 Svizzera, dall'U18 Macedonia del Nord, ancora senza internazionali senior)
➡️ Nikola Gjorgjev (fino all'U19 Svizzera, dal 2016 Macedonia del Nord)
- Austria
➡️ Moritz Bauer (fino alla Svizzera U21, dal 2017 Austria)
- Portogallo
➡️ Joel Dinis Castro Pereira (fino alla Svizzera U17, dal Portogallo U17, no senior international)
➡️ Christian Marques (fino alla Svizzera U17, dal Portogallo U19, no senior international).
- Filippine
➡️ Michael Kempter (fino alla Svizzera U20, dal 2021 Filippine)
➡️ Randy Schneider (fino alla Svizzera U21, dal 2025 Filippine)
- Serbia
➡️ Zdravko Kuzmanovic (fino alla Svizzera U21, dal 2007 Serbia)
➡️ Aleksandar Prijovic (fino alla Svizzera U21, dal 2017 Serbia)
➡️ Milos Veljkovic (fino alla Svizzera U16, dal 2017 Serbia)
- Thailandia
➡️ Charyl Chappuis (fino alla Svizzera U20, dal 2014 Thailandia)
➡️ Peter Läng (fino alla Svizzera U21, dal 2009 Thailandia)
➡️ Chitchanok Xaysensourinthone (Svizzera U18, una partita U23 per la Thailandia, nessun internazionale senior).
- Tunisia
➡️ Yassin Mikari (fino alla Svizzera U21, dal 2008 Tunisia)
- Turchia
➡️ Harun Alpsoy (fino alla Svizzera U19, dalla Turchia U20, non ha ancora giocato a livello internazionale)
➡️ Kerim Frei Koyunlu (fino alla Svizzera U21, dal 2012 Turchia)
- Venezuela
➡️ Frank Feltscher (fino alla Svizzera U21, dal 2011 Venezuela)
➡️ Rolf Feltscher (fino alla Svizzera U21, dal 2011 Venezuela)