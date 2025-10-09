Frank Feltscher (a destra) e Amir Abrashi festeggiano la vittoria per 3-0 contro la Bielorussia agli Europei Under 21 del 2011. Abrashi ha giocato poco dopo con l'Albania, Feltscher con la casacca del Venezuela. KEYSTONE

Bajrami, internazionale albanese, si unisce alla Nati. Dopo Hajdari, Avdullahu, Kospo e Gartenmann, questo è un altro giocatore che ha cambiato Paese. È giunto il momento di stilare una lista di tutti i giocatori che hanno cambiato nazionale.

Hai fretta? blue News riassume per te L'allenatore della Nati Murat Yakin ha convocato Adrian Bajrami, tre volte internazionale albanese.

I trasferimenti internazionali di calciatori sembrano essere di moda: nel 2025, Hajdari, Avdullahu, Kospo e Gartenmann hanno infatti cambiato Paese.

blue News mostra la lunga lista di tutti coloro che in un secondo tempo hanno deciso per la Nati. Mostra di più

Adrian Bajrami è la grande sorpresa della nuova squadra di Murat Yakin per le qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Svezia e Slovenia.

Il giocatore in prestito al Lucerna ha giocato l'ultima delle tre partite internazionali per l'Albania nel novembre 2022. Poiché si trattava solo di test match, il giocatore ha ancora la possibilità di cambiare Nazionale.

Il 23enne ha già giocato per la Svizzera a livello U18 prima di passare al programma giovanile albanese.

Il cambio di nazionale sembra essere in voga: Albian Hajdari, Leon Avdullahu (entrambi dalla Svizzera al Kosovo), Eman Kospo (alla Bosnia-Erzegovina) e Stefan Gartenmann (dalla Danimarca alla Svizzera) hanno già cambiato nazionale di recente.

I motivi sono diversi. Così come le loro reazioni: alcuni hanno fatto notizia, altri no.

Ecco l'elenco dei doppi cittadini svizzeri che hanno cambiato nazionale. Anche se non è garantita la completezza, l'elenco è molto lungo.