La Nazionale svizzera ha scelto San Diego come campo base per la Coppa del Mondo di quest'estate. L'hotel prescelto si trova nell'entroterra della città californiana, secondo un comunicato dell'ASF.

Una delegazione guidata dall'allenatore della nazionale Murat Yakin ha visitato cinque possibili hotel e luoghi di allenamento in California lo scorso dicembre, dopo il sorteggio dei gironi.

La scelta è caduta sul resort di lusso Fairmont Grand Del Mar, situato in posizione tranquilla a nord di San Diego. L'albergo offre isolamento, dista solo otto minuti di auto dall'eccellente centro di allenamento della San Diego Jewish Academy ed è vicino all'aeroporto internazionale.

«Un campionato del mondo è una grande sfida, sia mentalmente che fisicamente. Volevamo un luogo dove poterci rilassare, ricaricare le batterie, allenarci al meglio delle nostre capacità e concentrarci pienamente sui nostri compiti. San Diego ci offre esattamente questo ambiente», afferma felice Yakin.

Secondo il CT, la base scelta permetterà alla squadra di crescere insieme e di prepararsi al meglio per ogni partita.

From Basel through San Diego to New Jersey? 🌎 pic.twitter.com/utBYT2VlMx — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) January 15, 2026

Partite della fase a gironi sulla costa occidentale

La Svizzera giocherà le partite della fase a gironi a San Francisco (il 13 giugno contro il Qatar), a Los Angeles (il 18 giugno contro la vincitrice dei play-off) e a Vancouver (il 24 giugno contro il Canada). La squadra raggiungerà la prima e l'ultima destinazione in aereo. A Los Angeles si recheranno in autobus.

La Nazionale svizzera prenderà il volo dalla Svizzera per San Diego il 2 giugno. Prima di allora, si allenerà nelle strutture del San Gallo dal 25 maggio al 1° giugno.

In altre parole, lo stesso luogo in cui si sono preparati con successo per il Campionato europeo del 2024 in Germania. Ci sarà un altro match amichevole in Svizzera e uno negli Stati Uniti, con avversari e sede ancora da decidere.

Le due partite di marzo sono state definite. La Svizzera affronterà la Germania a Basilea il 27 marzo e la Norvegia quattro giorni dopo a Oslo.